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MLB／洋基控偷暗號 太空人教頭：要爆料就不要匿名

2019-10-18 07:51聯合報 記者陳宛晶／即時報導

紐約媒體昨天引述不具名消息，報導洋基認為太空人偷暗號一事，太空人總教練辛區（A.J. Hinch）今天反擊，不僅批評這些指控是「笑話」，還嗆聲要這些爆料者不要躲在「不具名人士」的頭銜背後。

太空人晉級路上，遭控偷暗號的傳聞不斷，昨天原訂進行的第四戰因雨順延到今天，但紐約媒體沒有閒著，以不具名消息報導洋基懷疑太空人偷暗號，包括首戰從太空人休息室傳出的口哨聲、太空人球團人士以找球為由試圖進入客隊牛棚等，都讓洋基認為其中有詐。

辛區對此不以為然，「這是笑話！」他表示，大聯盟致力於確保比賽公正性，球場到處都有部署相關人員，「從板凳區、休息室到走廊都是，到處都是相關人員，確保沒有影響比賽公正性的行為發生。」更點名報導中關於口哨聲的部分，讓他覺得好笑，酸溜溜回應，「如果我知道這能派上用場，那我們會從春訓就會開始練習。」

辛區話中有話，質疑紐約媒體捏造不具名消息，藉此發表自己的猜測，想看看事情走向，他表示如果洋基真的有不滿，就不要躲在「不具名人士」的保護傘下。

辛區說：「我的疑問是，當你們問我這些問題時，我的表情、我的名字都會跟在我的發言、我的意見裡，你們透過推特、報導發佈出去，但這些給你們消息的人卻不具名，我以為當人們為自己的球員、球員而感到憤慨時，應該會希望具名發言才對。」

他也強調，破解投手動作與偷暗號是兩回事，不該混為一談，「如果你不希望我們知道會投什麼球，那就不要做出會讓我們看穿的動作。」

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