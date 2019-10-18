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守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00林亭

季前被認為分區冠軍勢在必得的印地安人隊，今年賽季幾經波折，除了沒能如外界預期地獨霸美聯中區，球季尾聲還因爲連敗，將外卡最後一席拱手讓給運動家隊。而在印地安人擔任替補內野手的張育成，也因此無緣在大聯盟新人年參與季後賽，10月初返台後，目前正在參與亞錦賽。

守備表現出色 張育成驚豔台灣球迷

首年叩關大聯盟，張育成在打擊、選球方面略顯生澀，但已展現傑出的防守能力，讓球迷眼睛為之一亮。二壘、三壘及游擊都能鎮守的他，小聯盟時期是隊上的多功能內野手。本季印地安人主戰三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）因陪產假與手腕傷勢兩度缺席，教練團才拉上張育成替補，故他大多擔綱三壘手。

面對突如其來的高彈跳球與怪物右打的強力拉打，張育成都能及時反應、迅速處理，沒發生過任何失誤，守備率為完美的1，UZR則為高於聯盟平均的1.2。雖然在受訪時謙稱是靠「球感」處理，但毫無疑問地，穩定的守備也讓教練團對他的印象增色不少。

張育成守備功力一流，在印地安人陣中時讓教練留下深刻印象，打中華隊時也展現撲接美技...
張育成守備功力一流，在印地安人陣中時讓教練留下深刻印象，打中華隊時也展現撲接美技。 記者余承翰／攝影
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出棒過於急躁 尚未展現長打天賦

除了行雲流水的守備，張育成的打擊表現也是眾人關注的焦點。一直以來，他都以長打能力著稱，在知名數據網站Fangraphs的球探報告中，「Game Power」（實戰打擊爆發力）高達55/分，相當於一季25轟左右的水準。不過，由於甫踏進大聯盟，還無法準確掌握投手球路與球速，他整季的OPS及wRC+僅有0.560及50，表現差強人意。

長打火力沒被點燃的張育成，本壘板紀律也顯得低迷，揮空率居高不下，上壘率則只剩0.286，投手多端變化球是主要元兇。在本季面對的所有變化球中，他只擊出1支安打，打擊率僅有0.045，K% 29.2%、揮空率28.3%也不理想，對變化球可說是毫無頭緒。對於攻擊上頗有心得的直球，雖然打擊率是達標的0.256，但K% 23.4%還是稍嫌偏高。如何耐心等球、有效揮棒，是張育成需面對的一大課題。

對此，他先前受訪時直言，會因為太想表現而導致揮棒過急，「沒有看清楚就出棒了。」除此之外，他也表示，自己正在學習大谷翔平「積極出棒」的態度，但站上打擊區後，面對變化球容易想太多，「想要把球看準，但看準之後就忘了要積極揮棒。」過於求好心切、無法看準球路，是讓張育成打擊時有些綁手綁腳的原因。

張育成的打擊潛力十足，在小聯盟砲火兇猛，但目前還無法適應大聯盟投手，本季在印地安...
張育成的打擊潛力十足，在小聯盟砲火兇猛，但目前還無法適應大聯盟投手，本季在印地安人打擊率僅.178，需要更多機會磨練。 歐新社資料照片
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主戰二壘手將離隊 張育成明年出線機會高

印地安人隊目前內野雛形已很明確——游擊手林多（Francisco Lindor）、一壘手桑塔納（Carlos Santana），三壘則由拉米瑞茲掌管，張育成都難以匹敵。不過，主戰二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）的合約已到期，球團幾乎不可能執行選擇權，代表他將恢復自由之身，也為張育成帶來站穩先發的大好機會。

印地安人二壘手奇普尼斯已經32歲，打擊功力與守備能力都開始下滑，而明年的球隊選擇...
印地安人二壘手奇普尼斯已經32歲，打擊功力與守備能力都開始下滑，而明年的球隊選擇權卻高達1650萬美元，印地安人應該是不會與他續約。 歐新社資料照片
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張育成擊出大聯盟首轟當天，總教練法蘭柯納（Terry Francona）曾對媒體表示：「他（張育成）還很年輕，打出全壘打、又繳出優異守備，對未來很有幫助。」目前他僅23歲，還有很多汲取經驗的機會，加上豐沛的體力與堅強的身體素質，透過訓練補強打擊弱點並非難事。有拉筋習慣的他，將受傷風險降到最低，若持續保持身體健康，以火燙棒子擦亮招牌的那天，指日可待。

張育成印地安人

林亭

比起看棒球，更愛動筆寫下棒球員的故事；比起寫故事，更愛用相機紀錄三級棒球員的笑與淚。
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