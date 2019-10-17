MLB／麥登確定掌天使兵符 當大谷翔平教頭

2019-10-17 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



「鬼才教頭」麥登（Joe Maddon）確定重返執教生涯起點，以三年合約加盟天使，帶領這支已經五年沒打過季後賽的球隊，挑戰重返榮耀；「二刀流」大谷翔平明年重拾投手身分，在麥登的腦袋之下，會有什麼創意用法，也引起球迷關注。

麥登今年季後未獲小熊續約，市場早已傳聞天使與他情投意合，今天球團終於宣布與麥登簽下三年合約，總額預估介於1200萬到1500萬美元之間。

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確定接下天使教鞭後，麥登接受電台訪問，談到多位球員，他稱讚楚奧特（Mike Trout）是棒壇最佳球員，讚大谷翔平的天賦特殊，也回憶執教小熊五年期間的最難忘瞬間，「當球從布萊恩（Kris Bryant）手中傳出，進入瑞佐（Anthony Rizzo）的手套，我的第一個想法是108年，那只是我執教小熊的第二年，但那裡的人們等了這麼久，能參與這個瞬間感覺真的很特別。」

麥登知道豐功偉業都是過往，接下來等著他的挑戰，是能否帶領天使重返2014年後就不曾踏上的季後賽，隊史唯一一冠則為2002年，麥登說：「現在是時候回到安納罕，為這裡做些不可思議的事了。」

麥登不曾以球員身分站上大聯盟，歷經四年在天使小聯盟打拚後，決定放棄球員生涯，展開他的教練生涯，1994年首度獲拔擢升上大聯盟，三度暫代天使教頭，隨後投奔光芒（含前身魔鬼魚）和小熊，終在今年鳳還巢。