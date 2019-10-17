MLB／力挺桑契斯 洋基教頭讚他蹲捕功力出色

2019-10-17 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



洋基在美聯冠軍賽處於一勝二敗落後，明天第四戰的作戰計畫尚未定案，但總教練布恩（Aaron Boone）對兩名子弟兵投下信任票，前一戰因沒擋下暴投球而多掉1分的捕手桑契斯（Gary Sanchez），以及季後賽防禦率高達11.57的歐塔維諾（Adam Ottavino）。

原訂今天登場的美聯冠軍賽第四戰，因雨順延一天，也讓各自的首戰先發投手獲得完整四天休息，將於明天再上戰場，由洋基田中將大對壘太空人葛蘭基（Zack Greinke）。

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對於明天的打線安排，布恩還沒有定案，但他確認捕手仍會是桑契斯，無懼外界對他守備的質疑，布恩以「出色」形容桑契斯的蹲捕功力，「不管是從配球的角度、制定比賽計畫的角度，或是接捕的功力，他在本壘後方都做得非常出色。」

布恩表示，「即便是擋下了很多球的捕手，都有很多94哩的直球沒擋下，你不可能擋下每一球。」桑契斯前役沒擋下的球，正是由布里頓（Zack Britton）投出，但布里頓同樣讚許桑契斯的蹲捕功力，「即使是去年，我都覺得很驚豔，因為我聽說很多關於他的批評，但我發現那不是真的，他認為他是位非常優秀的捕手，在配球上也有很棒的直覺。」

不只力挺桑契斯，布恩同樣也對陷入低潮的後援投手歐塔維諾投下信任票，他的低潮期從9月蔓延至今，季後賽防禦率飆破天際，但布恩說：「我仍然認為他會扮演重要角色，特別是在面對太空人的比賽，因為他們有很多優秀的打者都是右打。」

布恩表示，「你必須依賴的球員裡，或許有人正陷入低潮，你如果想要繼續前進，就必須讓他們重新站起，上場負擔重要的出局數，而歐塔維諾就是這樣的人。」