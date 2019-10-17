MLB／第四戰因雨延賽 洋基閃不掉太空人三巨投

2019-10-17 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



眼看紐約的天氣預報沒有雨停跡象，大聯盟宣布，原訂今天進行的美聯冠軍賽第四戰順延到明天，而這對洋基來說可能不是好消息，因為這一延賽，確認太空人將在第四戰推出葛蘭基（Zack Greinke），第五戰則由韋蘭德（Justin Verlander）把關，避免戰線延長。

太空人在系列賽取得二勝一敗領先，今天兩隊原訂進行第四戰，但由於紐約一整晚的降雨機率都超過六成，大聯盟早早宣布延賽，兩隊教頭出席記者會結束這一回合。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）不諱言，延賽讓投手調度變得容易，「是的，對我們來說非常簡單，我們原本就計畫如果這場因雨打不成，葛蘭基會投正常投一休四在明天出賽，不管那是第幾戰，韋蘭德則是第五戰，能越快推出我們的最強投手，對我們就越有利，這是個容易的決定。」

葛蘭基的前一場出賽為13日的系列賽第一戰，先發六局失三分承擔敗投，第二戰和第三戰則由韋蘭德和柯爾（Gerrit Cole）搶勝成功；洋基原本可在第四戰閃過三巨投，但紐約的天氣不給面子，確定接下來還是得和強投對決，若戰線進入第六戰，太空人可能提前推出柯爾，或是讓他正常投一休四、保留到沒有退路的第七戰。

韋蘭德也同意，第四戰因雨延賽，太空人可能是得利的一方，「這讓大家可以休息一天，改變了我們的投手調度，打了後才知道到底對我們有多利，但至少我們確認誰會投第四戰和第五戰，不需要以牛棚應戰了。」