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MLB／太空人偷暗號？田中將大：早就聽說了

2019-10-17 07:46聯合報 記者陳宛晶／即時報導

遇上太空人的比賽，投捕之間似乎總得特別謹慎，一位不具名的他隊球團人士就說：「我不覺得太空人偷暗號是秘密。」日籍投手田中將大也說：「我們都聽說過了，太空人在這方面（偷暗號）做得很好，但除此之外，他們真的打出很高水準的表現。」

太空人偷暗號時有所聞，遇上對方投手短局數大量失分的比賽，更是常與暗號被破解做連結，洋基在美聯冠軍賽期間也正感受到一樣的困擾。

一位隸屬美聯西區球隊的球團人士就證實，美聯冠軍賽首戰，太空人休息室不斷傳出口哨聲，讓洋基陣營非常不爽，認為與嘗試偷暗號有關，「我不覺得那是秘密，我們聽說了太空人在球場到處都裝了攝影機，看看他們的主場戰績就知道。」太空人主場戰績為傲視全大聯盟的60勝21敗。

洋基的首戰先發投手田中將大，在第二戰賽前受訪談時也提到，早已聽說相關傳聞，知道太空人擅長偷暗號，他坦承：「我們確實多花了一些心思，讓暗號更複雜一些，讓他們不容易破解。」事先預防也收到成效，太空人打者在這場比賽並未討到便宜，由洋基以7：0帶走勝利。

紐約報導指出，太空人在分區系列賽第五戰對光芒時，就傳出破解葛拉斯洛（Tyler Glasnow）暗號，在第一局攻下4分幾乎大勢底定，也讓早一步在美聯冠軍賽等待的洋基早有準備「加密」暗號。

洋基田中將大光芒
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