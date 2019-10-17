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MLB／首次打進世界大賽 國民休6天等對手

2019-10-17 00:14聯合報 記者藍宗標／綜合報導

國民整季幾乎都不被看好，但辛苦搶到外卡，驚險打進季後賽，之後一路挺進到世界大賽，...
國民整季幾乎都不被看好，但辛苦搶到外卡，驚險打進季後賽，之後一路挺進到世界大賽，讓人驚奇不已。 （路透）
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國民隊愈打愈旺，昨天在國聯冠軍賽第四戰首局狂攻七分，完全不讓紅雀隊有翻身機會，終場以七比四獲勝，連贏四戰結束系列賽，隊史首次打進世界大賽，卅五歲老將辛默曼形容，苦等多年終於有機會爭霸的感覺「超夢幻」。

國民開季前五十戰只有十九勝卅一敗，最後拚出九十三勝，以外卡身分晉級季後賽，連過釀酒人、道奇、紅雀三關，抱回隊史首座國聯冠軍，接下來可休息六天，廿三日起在世界大賽對決洋基、太空人勝隊。

辛默曼在二○○五年選秀會被國民首輪指名，當年也是國民進駐華府第一個球季，歷經十五季、一千六百八十九場球季賽，以及季後賽四次在分區系列賽挫敗，總算等到世界大賽。

「很多球員和我一樣打很久，卻沒有機會爭霸。」辛默曼從廿歲熬到卅五歲，安打、全壘打、打點都是隊史最佳紀錄。

洋基昨在紐約主場迎戰太空人，全場只有五支安打，無法突破太空人先發投手柯爾的封鎖，終場一比四輸球，在美聯冠軍賽一勝二敗落後。

柯爾先發七局被揮出四支安打、無失分，從五月廿八日起連續廿五場先發未敗，投出十九連勝，包括季後賽三戰全勝，合計廿二點二局只失一分，飆出卅二次三振，太空人總教練辛區說：「他是大聯盟最佳投手。」

太空人紐約華府
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