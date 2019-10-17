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國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00林煒珽

在國聯冠軍賽橫掃紅雀的國民隊，今年一路走來的不可思議，會讓華盛頓特區的居民覺得，今年該是他們的天命年。距離上次有華盛頓的棒球隊打進世界大賽，已經相距87年了。當年的參議員隊是今天雙城隊的前身，後來又成立的第二支參議員隊後來又在1972年搬到德州變成遊騎兵隊。在經歷了33年沒有大聯盟球隊的空白，這支在51年前成立於蒙特婁的球隊，來到華盛頓也已經15年，現任操盤手瑞佐（Mike Rizzo）從2013年升任至總經理兼總裁後，每年國民的總薪資都在大聯盟排前十名，但是在季後賽連一個系列戰都沒贏過，在13到18年間，六年間十月份只贏了5場。特區的球迷早已習慣從春天的充滿期待，到秋天失望而歸的虎頭蛇尾。

國民整季幾乎都不被看好，但辛苦搶到外卡，驚險打進季後賽，之後一路挺進到世界大賽，...
國民整季幾乎都不被看好，但辛苦搶到外卡，驚險打進季後賽，之後一路挺進到世界大賽，讓人驚奇不已。 美聯社
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但瑞佐在今年球季開始前做了他生涯最大的賭注：放生看板球星哈波，把空下來的薪資空間用在左投手柯賓身上，這大膽的舉動反而成了國民隊成功關鍵。在國聯封王戰中，柯賓成為歷史上第一位在季後賽前四局就投出兩位數字三振的人，雖然掉了四分，但紅雀在他五局的投球只有一局有攻勢串聯，而柯賓在五上自己危機自己救，最後連續三振紅雀中心打者高史密特和歐蘇納，守住了國民的三分領先。

國民隊在今年五月時曾一度掉到19勝31敗，讓總教練馬丁尼茲傳出烏紗帽不保。但接下來的121場比賽，他們卻拿下了81勝，拿下國聯外卡第一名。如果他們整年都維持這種勝率，國民本季戰績應該是108勝54敗。雖然國民的牛棚仍然是大聯盟最爛，但他們卻擁有如1991年勇士隊的先發四巨投，薛則、史特拉斯堡、桑契斯和柯賓在季後賽先發的自責分率合計僅僅2.04，比任何一隊都低，而且在和紅雀隊的四場比賽中，直到今天柯賓掉的那四分之前，桑契斯、史特拉斯堡和薛則在前三戰的21.2局中失的分數是0，對，一分都沒讓紅雀拿下。紅雀隊在國聯系列賽封關戰首局得到破紀錄的10分後，在接下來的44局中總共只拿9分。

紅雀打線在國聯冠軍賽中幾乎完全被國民投手封鎖，像中心打者高史密特(左)16個打僅...
紅雀打線在國聯冠軍賽中幾乎完全被國民投手封鎖，像中心打者高史密特(左)16個打僅擊出1支安打，遭到三振9次。 美聯社
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國民隊今年的表現讓我想到2006年的紅雀隊。該年紅小鳥只拿下83勝，還是在弱弱的國聯中區封王，結果在季後賽中他們連續三個系列演出下剋上，淘汰了教士和大都會，又在世界大賽中爆冷擊敗老虎，成為史上例行賽勝場數第二低卻最後封王的隊伍。國民隊在外卡戰和國聯分區第五戰都從1比3的逆境中反轉戰局，在無人看好的情況下一路過關斬將，誰說他們在寶貝鯊的加持下，不能成為下一支貌不似人君的冠軍隊？

但我覺得十月份最不可思議的個人表現，還是太空人隊的柯爾。嚴格說來，柯爾已經不可思議五個月了，從5月22號輸給白襪後，已經連續19場勝投了。這19勝0敗的持續高檔，是大聯盟107年來首見。在美聯冠軍賽第三戰，柯爾其實狀況不算巔峰，但還是讓洋基隊的豪打部隊掛了7個鴨蛋，讓這位三振王在十月份三場先發，總共22.2局，投出32K，只被打10支安打，掉一分而已。在牛棚當道的大聯盟季後賽，柯爾成為當今異類，是最有宰制力的先發投手。

太空人先發投手柯爾在今年季後賽表現出神入化，幾乎進入了「完全打不到」(unhit...
太空人先發投手柯爾在今年季後賽表現出神入化，幾乎進入了「完全打不到」(unhittable)的境地。 美聯社
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美國運動畫刊的資深作家范杜奇（Tom Verducci）分享了一則柯爾和洋基的故事。在2008年大聯盟選秀會時，洋基隊準備在第一輪就選高中剛畢業的柯爾，簽約金據稱在三百萬美金以上，但是柯爾和他父親在詳細研究歷史上選秀會首輪高中投手的未來表現和簽約金，拿來和經過大學洗禮的首輪投手對比，柯爾們決定不投入選秀，而是去UCLA，讓洋基連報價的機會都沒有。

外表粗獷的柯爾事實上極為細膩，在第三戰後太空人總教練辛曲就說：「他洞察比賽的能力在棒球界投手中少有人能及，他能安然度過高張力的狀況，是他今天最令人激賞的地方。」柯爾今天能夠在洋基球場投出5次保送還能不失分，是歷史上季後賽不曾發生過的事情。1913年時內夫（Art Nehf）也曾經在已經消失的馬球球場（Polo Grounds）辦到過，老洋基球場在10年之後才出現在地球上。

柯爾最厲害的武器—四縫線速球這場比賽其實並不優，在五次四死球中四次是用速球送禮，而他今天投的71顆四縫線中，只製造洋基打者3次揮棒落空，是他近53次先發中最少的一場（回朔至去年的六月份）。他的四縫線堪稱當今天下最強武器之一，對手的打擊率只有1成66（大聯盟直球中最低），平均球速第二快（97.1英里），轉速則是第四快（2530轉/分鐘）。但在直球失準的狀況下，他還有曲球（轉速在所有人的所有球種中排第三）和滑球（排第十）可用，這戰7次三振中最後的決勝球種全都是變化球。上飄的四縫線釣不中打者，那試試看這顆變化球吧。

洋基強打賈吉(左二)在二局下被柯爾(右)三振之後，露出一臉不敢相信的表情，他在等...
洋基強打賈吉(左二)在二局下被柯爾(右)三振之後，露出一臉不敢相信的表情，他在等到一好一壞後，接下來面對柯爾的曲球和滑球全都揮空。 美聯社
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柯爾度過難關的能力，連隊友韋蘭德都讚服。在第一局一上來就被打兩支安打，兩出局後連續四壞球保送托瑞斯（順帶一提，這是柯爾今年第一次在首局投出四球保送），搞成滿壘。捕手馬多納多趕快喊暫停，心裡想著對下一棒葛瑞格里歐斯要投曲球。結果在他剛上投手丘，還來不及開口時，柯爾就先說：「下一球投曲球。」果然，接下來第一球就是曲球，一球就化解危機。

柯爾在47422名吵雜的觀眾聲中，用不到滿分的狀況投出七局零失分的表現，隊友布萊格曼說：「這是我看他投球表現的前三名，我記得他去年在亞歷桑那投出15次三振吧，而他現在在季後賽表現維持跟例行賽同樣的高檔，一點都沒下滑，場場先發都如此，這就是厲害。」

如果第四戰紐約的天候不佳，讓原本雙方排定的牛棚日對戰取消的話，可能會對洋基更不利，因為這樣讓賽程延後一天的話，韋蘭德可以在第五戰正常投一休四出賽，然後如果有第六戰，又是柯爾先發。至今洋基輸的兩戰，先發投手就是韋蘭德和柯爾。

國民太空人柯爾

林煒珽

Fox Sports運動主播，負責轉播MLB、NBA、NFL、足球等比賽。人稱林生命，不只用生命護球，也用生命看球，還用生命愛狗！
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