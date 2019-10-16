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亞錦賽／張育成對日美技守備 藏大聯盟觀念

2019-10-16 19:35聯合報 記者蘇志畬／斗六即時報導

印地安人隊野手張育成昨晚在亞錦賽台日戰上演大聯盟級美技守備。資料照，記者余承翰／...
印地安人隊野手張育成昨晚在亞錦賽台日戰上演大聯盟級美技守備。資料照，記者余承翰／攝影
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印地安人隊野手張育成昨晚在亞錦賽台日戰上演大聯盟級美技守備，面對森下翔平敲出的強勁平飛球，側身飛撲接殺，特別的是，他在投手投球前其實是面對著一壘方向守備，這也是美職的不同觀念。

中華隊昨晚對日本在五局下出現一、三壘有人的危機，鎮守三壘的張育成先看著一壘方向守備，等到投手投球後再轉往本壘方向，仍有時間反應完成美技，跟一般三壘手都是朝著本壘方向守備不同。

張育成解釋，在美職就習慣這樣的守備方式，主要是為了注意一壘跑者，防範對方採用觸擊戰術，至於打者動向，就用眼角餘光去注意，這樣的觀念也跟自己過去在台灣時接受到的不太相同。

張育成昨晚打擊較無斬獲，四打數無安打，林子偉則是四打數一安打，中華隊總教練李盈南認為兩人實力沒問題，只是太久沒實戰，「複賽兩場可以慢慢調整出來，最後一戰希望能找回手感。」<

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