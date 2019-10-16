MLB／苦拚1689場終於爭霸 辛默曼感覺超夢幻

2019-10-16 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



辛默曼(左)與妻子慶祝打進世界大賽。 歐新社 分享 facebook 國民隊在國聯冠軍賽四連勝擺平紅雀，隊史首次闖進世界大賽，35歲老將辛默曼（Ryan Zimmerman）感觸最深，他在2005年選秀會被國民首輪指名，歷經15個球季1689場球季賽，終於有機會參加世界大賽，形容這種感覺「超夢幻」。

國民2005年從華府起步，辛默曼成為隊上選秀狀元後，當年九月二日初登大聯盟才20歲，歷經2012、14、16、17年分區系列賽落敗，拚到35歲總算一圓總冠軍賽美夢。

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辛默曼是隊上精神領袖，出賽1689場、安打1784支、全壘打270支、打點1015分、得936分、二壘打401支、保送630次都是隊史最佳紀錄。

「很多球員和我一樣打很久，卻沒有機會進入世界大賽。」辛默曼表示，自己算是非常好運，這種滋味有些甜美。

國民今年前50場球季賽只有19勝31敗，成為大聯盟史上第四支開季前50戰低於五成勝率12場、最後拚進世界大賽的球隊，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）強調，一切都從失敗中學習，這些失敗很有意義。

華府球隊上次打進世界大賽是1933年華盛頓參議員隊（一勝四敗不敵紐約巨人），最近一次奪冠是1924年參議員四勝三敗扳倒巨人。