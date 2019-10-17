走出一世代悲情 國民離世界大賽冠軍最後一哩路

回首過去幾季的世界大賽參賽者，打從皇家起，再到印地安人，還有太空人與大都會，近年來世界大賽有如巡迴北美的馬戲團般，屢次造訪一些鮮少有機會參與這秋季經典的城市，然而今年終於輪到了華盛頓特區。

走出一世代悲情，國民離世界大賽冠軍最後一哩路。 美聯社 分享 facebook

這一夜，華盛頓瘋狂了，每當寶寶鯊魚(Baby Shark)的音樂響起，這首簡單又易懂的兒歌旋律，即是國民隊的勝利號角。苦苦等了一個世代，終於多年媳婦熬成婆，打進了夢寐以求的世界大賽，不但是球隊自2005年後搬至華盛頓特區的最佳成績，也是隊史首次出嚐世界大賽的滋味。

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國民隊上一次最有機會上在世界大賽亮相，必須回溯至1994年球季，當時國民隊仍是處於博覽隊的年代，只可惜當年球季發生了大罷工事件，導致世界大賽停辦，博覽隊最終無緣世界大賽，並在接下來的日子裡竟出現破產，且搬離蒙特婁，來到華盛頓特區。

來到華盛頓後的日子似乎並沒有如預期般順遂，打自2005年開始至2011年的這7年間，國民隊勝率沒有一季超過5成，其中2008與2009兩季，國民更是吞下單季百敗的悲慘紀錄。然而這一切，如今看在辛瑪曼(Ryan Zimmerman)眼裡，心中肯定五味雜陳，湧上心頭，畢竟國民隊終於有機會贏得球季最後一場比賽的機會。

國民未來的對手，將會是兩支擁有百勝的隊伍，不管是飛到休士頓，又或者是坐火車至紐約，這次的界大賽之路，所要面對的對手都不好惹。 歐新社 分享 facebook

身為國民隊史第一位首輪選秀，辛瑪曼被賦予的任務就是中興的大任，然而孤掌難鳴的他在此期間雖得到不少好手助拳，如：摩爾斯(Micheal Morse)、沃斯(Jason Werth)、哈波(Bryce Harper)等，可是國民隊始終功敗垂成，無法直搗黃龍，甚至連國聯冠軍賽的車尾燈都不曾看見。

國民屢次季後賽失利，令教練團、辛瑪曼與其他眾多球星受到外界不少質疑，導致過去幾季對於球隊陣容與教練團改組上不遺餘力。在此期間，不僅消耗了兩名教父級的名教頭，同時也放走了一名百年大物哈波，如今曾全程參與過這個大起大落血淚史的，只剩下辛瑪曼了。

國民隊在國聯冠軍戰橫掃紅雀隊之前，很少人對於這支季賽一條龍，季後一條蟲的球隊抱有太大的希望。開季的19勝31負戰績，一度讓球迷開始質疑放走當家球星哈波的決定，不過，在接下來81勝40負倒吃甘蔗成績，已是超乎一般專家所預料，更不用說是拿到國聯最後一張季後賽門票，根本是超出預計的成就。

這一切都是來的如此突然且迅速，相信國民隊球迷們沒有準備好，教練團與球員事先也沒有對世界大賽有太多的憧憬。主帥馬丁尼茲(Dave Martinez)對此刻成就肯定有很深感觸，因球隊開季不振令許多媒體開始倒數馬丁尼茲在任的日子。雖今年僅是馬丁尼茲執教第二個球季，可是當初他所接手的國民隊，乃是老教頭貝克(Dusty Baker)所留下來的國聯勁旅，如何要使球隊更上一層樓，即是馬丁尼茲的唯一使命，如今他辦到了。

現年35歲辛瑪曼的感觸肯定不下於馬丁尼茲，正當記者們開始提問如何開始計劃退休後人生時，國民竟然往邁向季後賽之路前進，而他本次季後賽表現更是有目共睹，因為很有可能是他職業生涯中最後一次，為這支球隊與這座城市爭奪榮耀的機會。

國民隊在國聯冠軍戰橫掃紅雀隊之前，很少人對於這支季賽一條龍，季後一條蟲的球隊抱有太大的希望 路透 分享 facebook

國民未來的對手，將會是兩支擁有百勝的隊伍，不管是飛到休士頓，又或者是坐火車至紐約，這次的界大賽之路，所要面對的對手都不好惹，也令他們想要走出悲情添加不少難度，但只要寶寶鯊魚旋律響起，國民球迷似乎已找到最適合走出悲情的出口。