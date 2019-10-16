MLB／國民祕密武器？ 海軍藍球衣七戰全勝
2019-10-16 12:13
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
從國聯外卡戰一路廝殺而上，國民接連淘汰釀酒人、道奇和紅雀，率先奪取世界大賽的一席之地，誰都沒想到今年賽季打完前50場比賽，他們曾以19勝31敗、低於五成勝率達12場，如今卻能為隊史帶來世界大賽初體驗。
眼尖的球迷不難發現國民擁有「祕密武器」，他們從國聯分區系列賽第二戰開始，換上海軍藍球衣迎敵，這件球衣似乎有特殊魔力，至今享有七場全勝的戰績，其中包含分區系列賽第四戰，對道奇背水一戰也是穿上這件戰袍，換穿其它球衣的戰績為1勝2敗。
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事實上，這件海軍藍幸運球衣是在去年4月才發表，先前只在周二的主場賽事才穿，不過穿上後的前七場賽事全獲勝，逐漸贏得國民「幸運球衣」的認證，接下來就看國民是否能披著身上的海軍藍，享受世界大賽冠軍的喜悅。
只是歷史數據對這支世界大賽的菜鳥軍團是不利的。過去三支曾在例行賽低於五成勝率12場的隊伍，只有1914年的勇士成為世界大賽贏家；2005年太空人的經驗更為類似，開季18勝32敗，季後賽卻拿到隊史第一次世界大賽資格，還是在世界大賽被白襪以直落四場了結。
除了太空人外，近年來包含2007年的洛磯、2008年光芒、2010年遊騎兵，都是在成為世界大賽菜鳥後，畫下不完美的句點，最近一次首闖世界大賽就當贏家的，就是2002年的天使。
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