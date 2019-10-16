MLB／國民36歲坎崔克 勇獲國聯冠軍賽MVP

2019-10-16 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ／即時報導



打擊搶眼的36歲老手坎崔克（Howie Kendrick）獲選聯盟冠軍賽MVP。 美聯社 分享 facebook

國民在國聯冠軍賽以直落四橫掃紅雀，隊史首度晉級世界大賽，打擊搶眼的36歲老手坎崔克（Howie Kendrick）獲選聯盟冠軍賽MVP。

坎崔克在分區系列賽第五戰延長賽擊出滿貫砲擊沈道奇，領軍挺進國聯冠軍賽，而且火力再接再厲，四場比賽累積打擊率3成33、上壘率4成12、長打率6成66，有四支二壘安打，另有4得分與4分打點。

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獲選MVP肯定，坎崔克表示：「我在生涯表現最棒的幾個時刻都出現在今年。說真的，這個獎盃不只是我的，而且來自我們的團隊。」

他也成為國聯冠軍賽史上第三老的MVP得主。