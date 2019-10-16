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MLB／國民單局7分橫掃紅雀 隊史首闖世界大賽

2019-10-16 11:16聯合報 記者吳敏欣／即時報導

國民直落四場橫掃紅雀，隊史首度闖進世界大賽，也是1955年設立外卡制以來，第七支...
國民直落四場橫掃紅雀，隊史首度闖進世界大賽，也是1955年設立外卡制以來，第七支在聯盟冠軍賽橫掃的隊伍。 美聯社
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國民在國聯冠軍賽第四戰，一開賽就灌進七分大局，終場以7：4擊敗紅雀，以直落四橫掃晉級，隊史51年來首度闖進世界大賽，也是1955年設立外卡制以來，第七支在聯盟冠軍賽橫掃的隊伍。

國民的前身是1969年成軍的蒙特婁博會，2005年才搬到華盛頓特區，今年是隊史第二度打進聯盟冠軍賽，現在以四戰全勝優勢挺進首見的世界大賽。這也是華盛頓特區自1933年以來，首次迎接世界大賽的盛會。

紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）完全擋不住國民攻勢，僅投0.1局失七分退場，被敲五支安打，七分都是他送上壘包的跑者，受到二壘手傳球失誤影響，其中只有四分為責失。

國民在首局就打了11個人次，開路先鋒透納（Trea Turner）的兩次打擊都敲出安打，和捕手高姆斯（Yan Gomes）各有兩分打點

國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）提早獲得火力支援，前四局只因莫里納（Yadier Molina）轟出陽春砲丟掉一分，五局上遭遇大亂流，保送和安打製造滿壘，用滾地球抓到一出局、丟一分，接著又被馬丁尼茲（Jose Martinez）擊出清壘長打再失兩分。

柯賓在連飆2K後下莊，用94球完成五局任務，共賞出12次三振，若和前一戰的9K合計，季後賽生涯前兩戰飆出21K，和柯法克斯（Sandy Koufax）並列史上第二，只輸給林瑟肯（Tim Lincecum）和吉布森（Bob Gibson）的22K。不過今天所失四分都是責任分，是美中不足之處。

國民牛棚沒讓放火情節上演，完美接手後四局，其中包含八局上讓紅雀徒留滿壘的殘壘。在國民成功挺進世界大賽後，目前大聯盟只剩水手還未嘗過世界大賽滋味。

國民教頭親吻國聯冠軍盃。 美聯社
國民教頭親吻國聯冠軍盃。 美聯社
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紅雀遭橫掃，鐵捕莫里納也感到失望。 美聯社
紅雀遭橫掃，鐵捕莫里納也感到失望。 美聯社
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國民世界大賽
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