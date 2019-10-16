MLB／洋基球迷太過火 太空人外野手：這是霸凌

2019-10-16 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



洋基迷製造的「主場優勢」讓太空人右外野手瑞迪克（Josh Reddick）深刻領教了，直呼這是霸凌。 歐新社 分享 facebook

美聯冠軍賽第三戰移師洋基球場，洋基迷製造的「主場優勢」讓太空人右外野手瑞迪克（Josh Reddick）深刻領教了，不僅看到許多物品從看台扔出，還有球迷「問候」他的太太和雙胞胎兒子，直呼這根本是霸凌等級。

太空人今天以4：1踢館洋基，瑞迪克不但貢獻一發陽春砲，還貼在全壘打牆前接殺葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）的深遠飛球，了結洋基的三分砲寄望，站在外野防區的他成了洋基主場觀眾的箭靶，整場比賽不時聽到干擾的語句，在八局開打前還有物品丟向他。

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「我看到七、八個水瓶被丟進外野區，還有兩顆紀念球從中外野飛過來，這真的很可怕，我不認為多數人知道這有多危險，如果丟到頭怎麼辦，身為外野手，我們常常成為目標，這是非常不尊重人，也很不安全。」

瑞迪克還說，這12年來，每次造訪洋基球場，都會聽到球迷大聲「招呼」，輕微的是進行人身攻擊，重的連家人都成為被羞辱對象，「他們很會用Google，連我太太的名字都知道，甚至知道我有兩個剛出生的雙胞胎兒子。」

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）在比賽中就曾向裁判團反映球迷的「霸凌」行為，換來的只有洋基球團於比賽中廣播，提醒觀眾如果亂丟物品可能會被驅逐出場，這也讓瑞迪克無奈的說，「最令人挫敗的是他們視而不見，當你望向保全時，他們只是靜靜看著，連口頭警告都沒有。」