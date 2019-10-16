MLB／柯爾保送偏多 太空人捕手：因洋基打線強

2019-10-16 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



太空人強投柯爾(右)罕見單場投出5保送，捕手(左)賽後為搭檔解釋。 美聯社 分享 facebook

太空人強投柯爾（Gerrit Cole）今天對洋基繳出七局無失分內容，助球隊在美聯冠軍戰取得2勝1敗優勢，不過保送和三振數卻有些「異常」，尤其是單場五個保送並列生涯最多，捕手搭檔馬多納度（Martin Maldonado）對此有話要說，「我們又不是在面對爛打線。」

馬多納度在賽後被問到柯爾的保送數偏高的原因，他說，「洋基打線很強，我們不像在面對大便般的打線，他們的打線是真的很好。」

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柯爾也提出解釋，「速球控球不太理想，尤其剛開賽的時候，我覺得五局開始才好一些，比較能找到放球點。」事實上他仍製造13次揮棒落空，但七次三振卻是自8月2日後最少的一場。

柯爾的最大危機發生在五局下，兩人出局，一、二壘有人，被葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）擊出深遠右外野飛球，最後在全壘打牆前被接殺，差點上演逆轉三分彈，驚險程度就連辛區（A.J. Hinch）都說，「我以為今年的飛球都會形成全壘打，通常是這樣的。」