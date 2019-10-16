MLB／洋基也不敵柯爾 太空人率先搶下第2勝

2019-10-16 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



美聯冠軍賽第三戰，洋基回到主場仍無法逃過強投柯爾（Gerrit Cole）七局無失分的宰制，終場太空人以4：1搶下第二勝，首度在這個系列賽取得領先優勢。

太空人在前兩局就對洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）各拿下一分，而且都是陽春砲，先是亞土維（Jose Altuve）在一局就敲全壘打，瑞迪克（Josh Reddick）在下一局也跟進。

亞土維生涯前40場季後賽出賽就收集12轟，史上排名第五位，落後克魯茲（Nelson Cruz）與貝爾川（Carlos Beltran）並列16轟，貝比魯斯（Babe Ruth）15轟和曼托（Mickey Mantle）14轟；目前他和隊友史布林格（George Springer）並列太空人季後賽最多轟紀錄。

塞佛里諾只撐4.1局失兩分退場，將任務交給牛棚，同場先發的柯爾則力投112球，一路投完七局，只被敲四支安打、無失分，五個保送則是追平生涯單場新高，單場7K也中斷近11場的連續雙位數三振，不過今年季後賽三場投了22.2局，防禦率只有0.40，還維持著5月底來的不敗神話。

太空人在七局上的滿壘局面靠著暴投和高飛犧牲打再添兩分，即使托瑞斯（Gleyber Torres）在八局下回敬陽春全壘打為洋基破蛋，也無法威脅戰情。

這是太空人第四次在最多七場的季後系列賽取得兩勝一敗，前三次他們都成為贏家，包含2005年國聯冠軍戰、2017年美聯冠軍戰及世界大賽。