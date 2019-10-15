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亞錦賽／中華隊打線遭封鎖 0比2不敵日本隊

2019-10-15 22:18攝影中心 記者余承翰／斗六即時報導

中華隊今天在亞錦賽面對日本隊排出大聯盟級中心打線，但仍然全場遭到封鎖，以0比2吞敗，張育成全場沒有敲出安打，林子偉與張進德則各貢獻一支安打，陳偉志單場敲出兩支安打最佳，後援上場的劉致榮表現出色。

中華隊劉致榮（左）後援表現亮眼。記者余承翰／攝影
中華隊劉致榮（左）後援表現亮眼。記者余承翰／攝影
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中華隊張進德（左）全場敲出一支安打。記者余承翰／攝影
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中華隊林子偉（右）被刺殺在一壘前。記者余承翰／攝影
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中華隊劉致榮後援表現亮眼。記者余承翰／攝影
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中華隊林子偉全場敲出一支安打。記者余承翰／攝影
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中華隊張育成全場沒有敲出安打。記者余承翰／攝影
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日本隊在亞錦賽2比0擊敗中華隊，球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
日本隊在亞錦賽2比0擊敗中華隊，球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
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中華隊張進德全場敲出一支安打。記者余承翰／攝影
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中華隊在亞錦賽0比2不敵日本隊。記者余承翰／攝影
中華隊在亞錦賽0比2不敵日本隊。記者余承翰／攝影
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林子偉張育成
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