亞錦賽／中華隊打線遭封鎖 0比2不敵日本隊

相關新聞
亞錦賽／林子偉未守游擊 李盈南解釋考量原因2019-10-15 17:51
亞錦賽／來台路迢迢 日本隊不擔心旅途疲憊2019-10-15 18:36
2019亞錦賽成棒 預賽賽程與分組戰績表2019-10-14 15:40
亞錦賽／大聯盟級打線遭疲憊日本封鎖 中華0:2吞敗2019-10-15 21:30
亞錦賽／扛複賽先發 陳仕朋不挑對手2019-10-15 20:25
亞錦賽／舉旗撐香港 棒協籲勿攜帶政治標語2019-10-15 19:53
亞錦賽／預賽對斯里蘭卡 18歲陳柏毓跨級扛先發2019-10-15 19:41
亞錦賽／中華大勝香港當熱身 備妥雙先發抗日2019-10-15 01:26
亞錦賽／大陸擊敗南韓 教頭：不在預期之中2019-10-15 01:21
亞錦賽／找旅美球員交流 楊振裕敲中華隊首轟2019-10-14 21:41
亞錦賽／大勝香港當熱身 中華隊抗日投手全備戰2019-10-14 21:15
亞錦賽／台港戰 球迷舉香港加油標語聲援反送中2019-10-14 21:03
圖／亞錦賽中華17：2大勝香港2019-10-14 20:58
亞錦賽／菜鳥變主角 黃金三游準備抗日2019-10-14 19:28
亞錦賽／中華隊首場戰香港 姜建銘先發打第4棒2019-10-14 19:23
亞錦賽／生涯首次抗日 鄧愷威有研究2019-10-14 18:10
圖／亞錦賽南韓突破僵局制再見失誤 3：4不敵中國2019-10-14 16:13
亞錦賽／隔14年擊敗南韓 大陸隊：抱學習心態2019-10-14 16:12
亞錦賽／抗日延1天 中華首戰改對香港2019-10-14 00:31
亞錦賽／台日大戰改期改場 原票仍可入座或看台港戰2019-10-13 19:34
亞錦賽／颱風擾亂日本班機 中華隊首戰改對香港2019-10-13 19:33
亞錦賽／日本隊班機因颱風延誤 中華14日首戰香港2019-10-13 17:33
中華棒協賽事 最新比分與賽程表2019-04-11 20:27
熱門文章
亞錦賽／大聯盟級打線遭疲憊日本封鎖 中華0:2吞敗2019-10-15 21:30
MLB／洋基無緣的王牌 柯爾G3為太空人先發2019-10-15 09:37
NBA／湖人麥基飆進三分球 詹皇場邊也嗨翻2019-10-15 15:11
MLB／父子決戰世界大賽？ 布恩老爸：放馬過來2019-10-15 07:49
日職／帶兵創佳績仍丟飯碗 中職明年也可能發生2019-10-15 07:00
日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？2019-10-15 07:00
MLB／國民投打發威再退紅雀 3連勝聽牌2019-10-15 11:19
NBA／批莫雷貿然發推特 詹姆斯：他未全盤了解2019-10-15 12:43
NBA／柯瑞成唯一出賽球星 勇士仍對湖人2連敗2019-10-15 14:35
MLB／抽筋飆最後2K 小史合寫25.2局無責失2019-10-15 13:47
2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況2019-10-15 11:05
NBA／AD指傷確定無礙 仍偕詹皇缺席對勇士之戰2019-10-15 11:30
SBL／首屆洋將選秀 3人有NBA資歷2019-10-14 23:23
NBA／詹皇欲禮讓23號 戴維斯爆趣味秘辛2019-10-15 12:10
NBA／獨行俠歐陸連線發威 痛宰雷霆開胡2019-10-15 11:16
NBA／分享女友懷孕消息 安戴托昆波喜為人父2019-10-15 14:50
NBA／對詹皇發言搖頭 康特：自由並非無償2019-10-15 13:48
亞錦賽／林子偉未守游擊 李盈南解釋考量原因2019-10-15 17:51
NBA／首節開局連下14分 熱火菜鳥再技驚四座2019-10-15 11:40
MLB／坎崔克扮國民奇兵 曾因基特稱讚添信心2019-10-15 12:20
影／伊登還願之旅！ 戴順澤宮冠軍帽領跑田中馬2019-10-15 10:48
NBA／泰托姆「去KOBE化」 拉文感受中距離之殤2019-10-15 13:43
NBA／不滿被迫選邊站 傳大咖球星與席佛起爭執2019-10-15 09:44
MLB／遭太空人再見轟扳平 洋基季後賽第五次2019-10-15 01:28
亞錦賽／大陸擊敗南韓 教頭：不在預期之中2019-10-15 01:21
亞錦賽／前進東京奧運前哨戰 台日大戰斗六開打2019-10-15 11:18
亞錦賽／中華大勝香港當熱身 備妥雙先發抗日2019-10-15 01:26
NBA／舉畢卡索為例 巴特勒不在意外界不了解自己2019-10-15 14:30
NBA／女籃自家人奪WNBA冠軍 巫師雙星與有榮焉2019-10-15 15:20
中職／兄弟捍衛主場 王溢正能重演經典一戰？2019-10-15 10:39
日職／日本令和怪物佐佐木 傳9球團有意第一指名2019-10-15 15:24
NBA／交給專業的 綠衫軍布朗找經紀人談續約2019-10-14 17:39
NBA／熱身輸2場 暴龍教頭沒在怕2019-10-15 01:37
NBA／睡眠剝奪嚴重 哈里斯：如同腦震盪之於NFL2019-10-15 16:45
中職／總冠軍賽第3戰 兄弟推萊福力、猿不公布2019-10-15 01:32
亞錦賽／中華隊打擊熄火 輸日吞首敗2019-10-15 21:32
中職／王溢正投出兩大紀錄 王勝偉雙響砲仍輸2019-10-15 21:54
亞錦賽／來台路迢迢 日本隊不擔心旅途疲憊2019-10-15 18:36
NBA／波爾辛吉斯傷癒復出 放話搶最佳防守獎2019-10-15 10:18
中職／楊志龍第4戰先發 上周接獲指令超緊張2019-10-15 17:01
留言