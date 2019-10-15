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亞錦賽／中日大戰今開打 中華隊排大聯盟中心打線

2019-10-15 19:15攝影中心 記者余承翰／台中即時報導

亞洲棒球錦標賽今晚在斗六棒球場上演中日大戰，中華隊排出大聯盟級中心打線，紅襪隊林子偉與印地安人隊張育成扛起第三、第四棒，巨人隊1A投手鄧愷威先發出戰，日本隊則由24歲的堀誠擔任先發投手，昨天打指定打擊的張進德今天則擔任捕手改打第八棒。

中華隊先發投手鄧愷威。記者余承翰／攝影
中華隊先發投手鄧愷威。記者余承翰／攝影
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中華隊張育成擔任先發第四棒。記者余承翰／攝影
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日本隊先發投手堀誠。記者余承翰／攝影
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中華隊林子偉擔任先發第三棒。記者余承翰／攝影
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棒球林子偉張育成
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