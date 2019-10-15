MLB／坎崔克扮國民奇兵 曾因基特稱讚添信心

2019-10-15 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



家有一老如有一飽，國民36歲老將坎崔克完美詮釋這句話，季後賽至今打了九場，已有九分打點入袋，改寫國民隊史單季季後賽紀錄。 美聯社 分享 facebook

國民季後賽接連演出大驚奇，只差一勝就能成為率先挺進世界大賽的黑馬，除了三名強力先發投手輪番發威外，36歲老將坎崔克（Howie Kendrick）異軍突起，更是關鍵之一。

坎崔克在9月只有六分打點，季後賽至今打了九場，已有九分打點入袋，最大原因在於得點圈有人時敲出五支重要安打，雙雙改寫國民隊史單季季後賽紀錄。

坎崔克最賺打點的一戰莫過於國聯分區賽第五戰對道奇，在延長賽10局上敲出滿貫砲後，他的維基百科被網友加上「道奇劊子手」封號；事實上，他的大聯盟生涯前11年都是效力洛杉磯的球隊，2006從天使登上大聯盟，在2015與2016年則是效力道奇。

坎崔克今天對紅雀擔任先發第五棒守二壘，四打數三安打，而且三支都是二壘安打，帶有三分打點，是季後賽史上第一位在至少35歲年紀，能完成單場三支以上長打且有三分打點的球員。

擁有14年大聯盟資歷的坎崔克過去僅一次入選明星賽，並無特別的豐功偉業，2014年美聯MVP票選第18名已算是少數稱得上名堂的事蹟，他曾向記者透露，好幾年前，洋基隊長基特（Derek Jeter）曾在場上擦身而過時講，「我喜歡你打擊的方式。」這句話讓他獲得信心。