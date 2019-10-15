親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

19日來台灣！打完二戰蹲博物館 英噴火戰機再升空

一個西德家庭的東德記憶：柏林圍牆倒下後的30年

運動筆記2019烏來馬拉松U-Lay Marathon精華版寺廟之旅（一）
健行筆記新北市平溪區—望古觀瀑步道+嶺腳寮登山步道美景無敵 : 奇萊南華鐵腿行
NBA賽事精華- 鵜鶘 vs. 馬刺 (10月14日)今日五大好球 (10月14日)

MLB／11年前拒洋基首輪籤 太空人柯爾G3先發

2019-10-15 09:37聯合報 記者吳敏欣／即時報導

太空人第三戰推出柯爾先發，他在11年前曾有靠選秀進入洋基，不過因想念大學而婉拒。...
太空人第三戰推出柯爾先發，他在11年前曾有靠選秀進入洋基，不過因想念大學而婉拒。 美聯社
分享

美聯冠軍賽第三戰明天登場，洋基回到主場迎戰太空人，對決另一名塞揚等級的強投柯爾（Gerrit Cole），事實上，洋基曾在2008年選秀將首輪籤花在他身上，不過當時他選擇進入洛杉磯加州大學就讀，三年後改當海盜狀元。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，「我們球探的眼光精準，但簽約過程完全不順，柯爾想上大學，連聽簽約金的興趣都沒有，他們家有錢，也不需要錢，他的爸爸非常希望兒子能擁有大學資歷，所以就選擇念大學。」

十年過後，洋基再次錯過納入柯爾的機會，去年冬天海盜選擇和太空人交易，而非洋基，凱許曼只能說，「情人眼裡出西施吧，顯然地海盜認為跟太空人交易才是最好的。」

柯爾在今年球季結束後將成為自由球員，賣在高點的他外傳合約樣板，將參考紅襪付給普萊斯（David Price）的七年2.17億美元，身為少數能負擔這數字的隊伍，洋基是否又有成為新東家的可能？柯爾回答，「再看看吧，球季結束時我才會準備回答這問題，我現在心不在此。」

柯爾從4月底至今未嘗敗績，在美聯分區系列賽對光芒先發兩場也都拿下勝投，包含割喉的竹第五戰，季後賽防禦率僅0.57。

明天他將和洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）分庭抗禮，不過生涯第一次10月造訪洋基，能不能如期開打，還得看老天爺是否賞臉，氣象預報天氣是又濕又冷。

洋基柯爾海盜
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

MLB／父子決戰世界大賽？ 布恩老爸：放馬過來

2019-10-15 07:49

MLB／纏鬥11局 太空人柯瑞亞再見轟氣走洋基

2019-10-15 01:28

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-14 12:59

MLB／柯瑞亞預告幹大事 亞土維沒料到再見轟

2019-10-14 19:20

MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13

MLB／洋基史丹頓大腿拉傷 G2沒先發仍可代打

2019-10-14 10:47

MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44

MLB／失投滑球被賈吉轟出牆 韋蘭德飆髒話

2019-10-14 10:07

MLB／婉拒小熊和教士面試 貝爾川只想去大都會

2019-10-14 09:28

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

MLB／季後賽數據好威 田中將大坦言受寵若驚

2019-10-14 00:31

MLB／哈德森請陪產假被批 隊友罵酸民「混蛋」

2019-10-13 13:38

MLB／六局好投68球被換下場 田中將大不意外

2019-10-13 12:54

MLB／田中六局無失分 洋基完封太空人搶首勝

2019-10-13 11:26

MLB／紅雀兩戰僅得一分 王寇頓：我們陷入低潮

2019-10-13 10:55

MLB／連兩戰先發飆六局無安打 教頭盼小史跟進

2019-10-13 10:29

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13

亞錦賽／隔14年擊敗南韓 大陸隊：抱學習心態

2019-10-14 16:12

MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-14 12:59

NBA／巴特勒凌晨3點半訓練 勒夫：只是作秀

2019-10-14 18:10

NBA／湖人祕密武器是5大陣容？ 亞瑞納斯獻策

2019-10-14 14:40

NBA／波波維奇撿到槍 批川普領導力不如席佛

2019-10-14 10:56

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

2019-10-14 12:22

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

日職／帶兵創佳績仍丟飯碗 中職明年也可能發生

2019-10-15 07:00

NBA／溜馬3個「T.J.」引混淆 華倫強勢脫穎而出

2019-10-14 15:00

NBA／挑戰判決新制上路 各隊主帥意見不一

2019-10-14 12:10

台灣宮廟帽揚名三鐵 傳艾登今年將領跑田中馬

2019-10-14 21:50

中職／猿隊不公布G3先發 王溢正挑戰5連勝？

2019-10-14 17:01

NBA／莫雷事件丹東尼喊遺憾 哈登返國學乖禁聲

2019-10-14 13:36

MLB／父子決戰世界大賽？ 布恩老爸：放馬過來

2019-10-15 07:49

MLB／柯瑞亞預告幹大事 亞土維沒料到再見轟

2019-10-14 19:20

亞錦賽／大勝香港當熱身 中華隊抗日投手全備戰

2019-10-14 21:15

2019亞錦賽成棒 預賽賽程與分組戰績表

2019-10-14 15:40

丹麥羽賽／台男雙中「籤王」 戴資穎周三登場拚連霸

2019-10-14 21:42

SBL／首屆洋將選秀 3人有NBA資歷

2019-10-14 23:23

亞錦賽／生涯首次抗日 鄧愷威有研究

2019-10-14 18:10

NBA／字母哥掛病號 公鹿隊照退巫師4連勝

2019-10-14 11:22

亞錦賽／大陸擊敗南韓 教頭：不在預期之中

2019-10-15 01:21

中職／彭政閔最後主場爭霸戰 17日預售最熱

2019-10-14 16:12

亞錦賽／菜鳥變主角 黃金三游準備抗日

2019-10-14 19:28

中職／海克曼這兩大紀錄 王溢正有本錢追平

2019-10-14 19:51

體操總會公告 台灣確定再拿5席東奧門票

2019-10-14 15:47

MLB／纏鬥11局 太空人柯瑞亞再見轟氣走洋基

2019-10-15 01:28

亞錦賽／找旅美球員交流 楊振裕敲中華隊首轟

2019-10-14 21:41

MLB／洋基史丹頓大腿拉傷 G2沒先發仍可代打

2019-10-14 10:47

中職／味全龍主場何時落腳嘉市？領隊：會考慮

2019-10-14 15:33

亞錦賽／中華大勝香港當熱身 備妥雙先發抗日

2019-10-15 01:26

NBA／交給專業的 綠衫軍布朗找經紀人談續約

2019-10-14 17:39

丹麥羽賽／戴資穎拚衛冕 15日3組男雙打頭陣

2019-10-14 12:07

圖／亞錦賽中華17：2大勝香港

2019-10-14 20:58

NBA／熱身輸2場 暴龍教頭沒在怕

2019-10-15 01:37

NBA／Jr.NBA冠軍隊看深圳賽 廖文彬教練：球員很亢奮

2019-10-14 10:00

足球／感情狀況鬧上版面 陳柏良道歉哽咽

2019-10-14 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top