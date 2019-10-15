MLB／11年前拒洋基首輪籤 太空人柯爾G3先發

2019-10-15 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



太空人第三戰推出柯爾先發，他在11年前曾有靠選秀進入洋基，不過因想念大學而婉拒。 美聯社 分享 facebook

美聯冠軍賽第三戰明天登場，洋基回到主場迎戰太空人，對決另一名塞揚等級的強投柯爾（Gerrit Cole），事實上，洋基曾在2008年選秀將首輪籤花在他身上，不過當時他選擇進入洛杉磯加州大學就讀，三年後改當海盜狀元。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，「我們球探的眼光精準，但簽約過程完全不順，柯爾想上大學，連聽簽約金的興趣都沒有，他們家有錢，也不需要錢，他的爸爸非常希望兒子能擁有大學資歷，所以就選擇念大學。」

十年過後，洋基再次錯過納入柯爾的機會，去年冬天海盜選擇和太空人交易，而非洋基，凱許曼只能說，「情人眼裡出西施吧，顯然地海盜認為跟太空人交易才是最好的。」

柯爾在今年球季結束後將成為自由球員，賣在高點的他外傳合約樣板，將參考紅襪付給普萊斯（David Price）的七年2.17億美元，身為少數能負擔這數字的隊伍，洋基是否又有成為新東家的可能？柯爾回答，「再看看吧，球季結束時我才會準備回答這問題，我現在心不在此。」

柯爾從4月底至今未嘗敗績，在美聯分區系列賽對光芒先發兩場也都拿下勝投，包含割喉的竹第五戰，季後賽防禦率僅0.57。

明天他將和洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）分庭抗禮，不過生涯第一次10月造訪洋基，能不能如期開打，還得看老天爺是否賞臉，氣象預報天氣是又濕又冷。