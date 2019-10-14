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MLB／柯瑞亞預告幹大事 亞土維以為是這個

2019-10-14 19:20聯合報 記者藍宗標／即時報導

太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）今天在11局下轟出再見全壘打，以3：2擊敗洋基隊，兩隊打完美聯冠軍賽前二戰扯平；太空人二壘手亞土維（Jose Altuve）賽後爆料，柯瑞亞說這場比賽要幹大事，真的辦到了。

柯瑞亞成為太空人扳平戰局的頭號英雄，二局下揮出二壘打攻下全隊第一分，11局下再見全壘打收拾洋基，六局上還以精采守備阻擋洋基攻下超前分，讓比數凍結在2：2，攻守都有高水準表現。

洋基六局上滿壘一、二壘有人時，賈納（Brett Gardner）從太空人先發投手韋蘭德（Justin Verlander）的手中揮出二壘方向強勁滾地球，亞土維未接住、形成內野安打，這一球彈到右側，柯瑞亞第一時間撿起來直傳本壘，觸殺從二壘衝回來的勒梅休（DJ LeMahieu），瓦解洋基攻勢。

柯瑞亞說：「撿起球後發現洋基三壘教練奈文（Phil Nevin）指示勒梅休向前衝，當時我心想，被我逮到了吧，所以傳球讓他出局。」

柯瑞亞表示，不知奈文為何下達衝壘指令，但是很感謝他。

太空人避免在主場連吞兩敗，全隊士氣大振，亞土維說：「柯瑞亞賽前聊天就說要幹大事，六局上那個守備，我以為這就是他說的大事，沒想到還有再見全壘打，真是太棒了。」

洋基
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