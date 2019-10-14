MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



太空人靠著柯瑞亞（Carlos Correa）在延長11局下敲出再見陽春砲，擺出要聽球迷歡呼聲的慶祝動作。 美聯社 分享 facebook

美聯冠軍賽第二戰，太空人和洋基一路纏鬥至11局，靠著柯瑞亞（Carlos Correa）再見陽春砲以3：2勝出，將帶著一勝一敗的戰績前往洋基主場續戰。

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發6.2局，力投109球被敲五支安打，前三局投出完美九上九下，卻在四局上破功，保送首名打者後，一顆失投滑球被賈吉（Aaron Judge）扛出中外野全壘打牆，這發兩分彈也讓洋基反超比數。

韋蘭德退場時形成平手，確定此役無關勝負，飆出七次三振，讓他季後賽累積187K，超車洋基名投派提特（Andy Pettitte）的183K，躍居史上第二，第一名為紅襪強投史莫茲（John Smoltz）的199K。

韋蘭德只有一顆失投滑球被賈吉2分砲狙擊，先發6.2局，力投109球被敲五支安打也只丟這2分，退場時接受球迷歡呼。 美聯社 分享 facebook

太空人二局下先突破洋基先發左投派克斯頓（James Paxton），一人出局且一、二壘有人時，柯瑞亞敲出長打攻回一分。

派克斯頓只投2.1局，被敲四支安打、失一分退場，不過太空人直到五局下才攻破洋基牛棚，史布林格（George Springer）陽春砲棒打歐塔維諾（Adam Ottavino），讓韋蘭德逃過敗投責任，自己也以12轟，獨居太空人季後賽全壘打王。

洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）九局下登板，將戰線拉至延長賽，美聯冠軍賽才登錄名單的「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）也在十局下以「一人左投」亮相，解決左打的布蘭特利（Michael Brantley）。

另一位先發投手哈普（J.A. Happ）十局下從牛棚出發，成為洋基此役第九任投手，追平季後賽單場單一球隊紀錄，他該局幫忙拆解一出局，一、二壘有人的炸彈，不過11局下續投，第一球就被柯瑞亞扛出再見全壘打。

柯瑞亞今天進帳兩分打點，季後賽累積27分打點，超越柏克曼（Lance Berkman）登上太空人隊史首位，巧合的是，他2017年季後賽也對洋基敲出再見安打，成為史上第七位，生涯兩度在季後賽貢獻再見安的球員。