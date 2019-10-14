親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

忍一下三年官、兩年滿？掙扎在績效與偵查魂的警察

運動筆記沒試怎麼知道自己行不行[卡斯跑柏林]六大馬初體驗怎麼跑？就順順跑吧！
健行筆記新北市平溪區—望古觀瀑步道+嶺腳寮登山步道美景無敵 : 奇萊南華鐵腿行
NBA賽事精華- 鵜鶘 vs. 馬刺 (10月14日)今日五大好球 (10月14日)

MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13聯合報 記者吳敏欣／即時報導

太空人靠著柯瑞亞（Carlos Correa）在延長11局下敲出再見陽春砲，擺出...
太空人靠著柯瑞亞（Carlos Correa）在延長11局下敲出再見陽春砲，擺出要聽球迷歡呼聲的慶祝動作。 美聯社
分享

美聯冠軍賽第二戰，太空人和洋基一路纏鬥至11局，靠著柯瑞亞（Carlos Correa）再見陽春砲以3：2勝出，將帶著一勝一敗的戰績前往洋基主場續戰。

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發6.2局，力投109球被敲五支安打，前三局投出完美九上九下，卻在四局上破功，保送首名打者後，一顆失投滑球被賈吉（Aaron Judge）扛出中外野全壘打牆，這發兩分彈也讓洋基反超比數。

韋蘭德退場時形成平手，確定此役無關勝負，飆出七次三振，讓他季後賽累積187K，超車洋基名投派提特（Andy Pettitte）的183K，躍居史上第二，第一名為紅襪強投史莫茲（John Smoltz）的199K。

韋蘭德只有一顆失投滑球被賈吉2分砲狙擊，先發6.2局，力投109球被敲五支安打也...
韋蘭德只有一顆失投滑球被賈吉2分砲狙擊，先發6.2局，力投109球被敲五支安打也只丟這2分，退場時接受球迷歡呼。 美聯社
分享

太空人二局下先突破洋基先發左投派克斯頓（James Paxton），一人出局且一、二壘有人時，柯瑞亞敲出長打攻回一分。

派克斯頓只投2.1局，被敲四支安打、失一分退場，不過太空人直到五局下才攻破洋基牛棚，史布林格（George Springer）陽春砲棒打歐塔維諾（Adam Ottavino），讓韋蘭德逃過敗投責任，自己也以12轟，獨居太空人季後賽全壘打王。

洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）九局下登板，將戰線拉至延長賽，美聯冠軍賽才登錄名單的「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）也在十局下以「一人左投」亮相，解決左打的布蘭特利（Michael Brantley）。

另一位先發投手哈普（J.A. Happ）十局下從牛棚出發，成為洋基此役第九任投手，追平季後賽單場單一球隊紀錄，他該局幫忙拆解一出局，一、二壘有人的炸彈，不過11局下續投，第一球就被柯瑞亞扛出再見全壘打。

柯瑞亞今天進帳兩分打點，季後賽累積27分打點，超越柏克曼（Lance Berkman）登上太空人隊史首位，巧合的是，他2017年季後賽也對洋基敲出再見安打，成為史上第七位，生涯兩度在季後賽貢獻再見安的球員。

洋基韋蘭德
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

MLB／失投滑球被賈吉轟出牆 韋蘭德飆髒話

2019-10-14 10:07

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44

MLB／婉拒小熊和教士面試 貝爾川只想去大都會

2019-10-14 09:28

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-14 12:59

MLB／洋基史丹頓大腿拉傷 G2沒先發仍可代打

2019-10-14 10:47

MLB／季後賽數據好威 田中將大坦言受寵若驚

2019-10-14 00:31

MLB／哈德森請陪產假被批 隊友罵酸民「混蛋」

2019-10-13 13:38

MLB／六局好投68球被換下場 田中將大不意外

2019-10-13 12:54

MLB／田中六局無失分 洋基完封太空人搶首勝

2019-10-13 11:26

MLB／紅雀兩戰僅得一分 王寇頓：我們陷入低潮

2019-10-13 10:55

MLB／連兩戰先發飆六局無安打 教頭盼小史跟進

2019-10-13 10:29

MLB／希克斯、沙巴西亞確定歸隊 洋基添戰力

2019-10-13 09:05

MLB／薛則也飆6局無安打 國民2連勝紅雀

2019-10-13 07:38

MLB╱國民不止3巨投 桑契斯7.2局無安打鎖紅雀

2019-10-13 00:41

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

MLB／失投滑球被賈吉轟出牆 韋蘭德飆髒話

2019-10-14 10:07

中職／兄弟首局轟10分血洗桃猿 恰恰超越張泰山成得分王

2019-10-13 18:35

MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44

NBA／3戰命中率破8成 威廉森率鵜鶘啄傷馬刺

2019-10-14 11:10

亞錦賽／日本隊班機因颱風延誤 中華14日首戰香港

2019-10-13 17:33

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-14 12:59

MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13

NBA／羅素如何融入勇士？ 柯瑞：做自己就好

2019-10-13 16:10

NBA／雷納德聯盟第一人？ 美媒：僅防守勝詹皇

2019-10-14 11:55

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

2019-10-14 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

中職／首局灌10分 兄弟13：6退猿扳平戰局

2019-10-13 21:14

NBA／重申不會復出 韋德：已習慣退休生活

2019-10-13 17:42

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

2019-10-14 12:22

日職／巨人、軟銀前進「日本一」 陽岱鋼同慶賀

2019-10-13 18:32

NBA／打FIBA像囚犯受限 安戴托昆波：更愛NBA

2019-10-14 12:56

中職／ 自主培訓第一人 廖乙忠總冠軍賽奪勝投

2019-10-13 22:24

NBA／波波維奇撿到槍 批川普領導力不如席佛

2019-10-14 10:56

中職／暴力猿前2戰僅一轟 打擊教練不擔心

2019-10-14 07:37

中職／兄弟打線大爆發 總冠軍賽扳回一城

2019-10-14 00:31

拳擊世錦賽／技壓法國好手 黃筱雯54公斤級奪金

2019-10-13 17:00

NBA／奪冠熱門勿忘勇士 柯爾：柯瑞身心都巔峰

2019-10-14 09:54

亞錦賽／颱風擾亂日本班機 中華隊首戰改對香港

2019-10-13 19:33

MLB／婉拒小熊和教士面試 貝爾川只想去大都會

2019-10-14 09:28

中職／休3天先發G4？ 兄弟紐維拉：我要投G5

2019-10-13 17:02

中職／兄弟大勝猿扳平戰局 伯納：很滿足

2019-10-13 22:17

MLB／季後賽數據好威 田中將大坦言受寵若驚

2019-10-14 00:31

熱血挺台灣 大學女老師背國旗參加柏林馬拉松賽

2019-10-13 17:50

亞錦賽／台日大戰改期改場 原票仍可入座或看台港戰

2019-10-13 19:34

亞錦賽／抗日延1天 中華首戰改對香港

2019-10-14 00:31

日職／巨人睽違6年晉級日本一 陽岱鋼1打數無安打

2019-10-13 18:27

NBA／喬治復出再等等 瑞佛斯：至少缺10場

2019-10-13 14:14

中職／陳子豪傷勢無礙沒先發 岳東華生涯首扛第5棒

2019-10-13 17:11

NBA／籃球改變人生 安戴托昆波4兄弟回鄉辦學

2019-10-13 13:19

NBA／挑戰判決新制上路 各隊主帥意見不一

2019-10-14 12:10

慘遭凶猛擊倒腦受創 拳擊手緊急開刀後仍陷昏迷

2019-10-13 18:51

中職／總冠軍賽雙冠王 恰恰：球隊勝利為主

2019-10-13 22:01

體操世錦賽／失誤落槓 唐嘉鴻單槓無緣獎牌

2019-10-13 22:25

中職／總冠軍賽第2戰先發出爐 彭政閔打第3棒

2019-10-13 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top