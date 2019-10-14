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MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44聯合報 記者吳敏欣／即時報導

洋基左投派克斯頓（James Paxton）今天對太空人只撐2.1局退場，美媒指...
洋基左投派克斯頓（James Paxton）今天對太空人只撐2.1局退場，美媒指出原因可能是暗號遭識破。 美聯社
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洋基左投派克斯頓（James Paxton）今天對太空人只撐2.1局退場，用球數僅51球並丟掉一分，之所以會提前換投，美媒指出原因可能是暗號遭識破，才在重傷害形成之前先下場。

派克斯頓第二局就因太空人安打丟掉一分，最後連飆兩次三振才緊急止血，三局下繼續登板，一出局後又連續被敲兩支安打，洋基總教練布恩（Aaron Boone）當機立斷，換上牛棚投手格林（Chad Green）接替，格林連抓兩個出局數化解危機。

派克斯頓今年季初就被傳出有洩漏暗號的動作，而且當時提出指認的，正是前太空人外野手貝爾川（Carlos Beltran），他今天也在現場觀看美聯冠軍賽第二戰。

派克斯頓聽取貝爾川的進言，今天電視轉播單位也找出畫面，確認手套擺法的確從4月之後不同，賽前接受訪問時，他本人也說，「既然被說話了，這部分我們會多加注意的。」

但派克斯頓今天似乎仍沒逃過太空人打者的眼睛，轉播畫面捕捉到，二局下率先敲出安打的布萊格曼（Alex Bregman），在上壘後對著太空人休息區唸著「手套」，然後手往頭盔一碰遮住隊徽，像在暗示隊友派克斯頓正在洩漏暗號。

太空人在美聯分區系列賽時，就傳出從光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）身上識破暗號的事情，洋基也有所準備，昨天第一戰交手，田中將大和捕手桑契斯（Gary Sanchez）就將暗號複雜化，預防太空人從中下手。

洋基貝爾川
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