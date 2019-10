太空人王牌韋蘭德失投球遭賈吉狙擊。 美聯社 分享 facebook

被洋基敲出的第一支安打就是全壘打,太空人王牌韋蘭德(Justin Verlander)遭到狙擊的第一秒就知道不妙,轉頭看球口中不加思索飆髒話。

美聯冠軍賽第二戰,韋蘭德前三局九上九下,四局上卻讓第一位打者選到保送上壘,完全比賽率先破功,下一棒面對「法官」賈吉(Aaron Judge),球數一好零壞,87.4哩滑球掉到好球帶中央,遭一棒轟出中外野大牆,無安打比賽、完封跟著破滅。

球被打到的瞬間,韋蘭德就知道留不住,轉身目送球並脫口而出「F」開頭的髒話;這支兩分彈是他今年季後賽所挨的第三轟,還讓洋基一口氣反超比數。

賈吉不懼太空人主場球迷的噓聲,繞回本壘時邊比出冠軍腰帶的手勢,季後賽生涯出賽23場就扛出八轟,追平洋基隊史第二。

ALL RISE.



Aaron Judge puts the @yankees back in front with a 2-run jack! pic.twitter.com/YtwthcVG8w