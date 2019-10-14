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MLB／洋基史丹頓大腿拉傷 G2沒先發仍可代打

2019-10-14 10:47中央社 休士頓13日綜合外電報導

史丹頓因大腿股四頭肌拉傷，美聯冠軍賽G2沒先發。 美聯社
史丹頓因大腿股四頭肌拉傷，美聯冠軍賽G2沒先發。 美聯社
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紐約洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）因大腿股四頭肌拉傷，美國聯盟冠軍賽的第2戰將不會被排進先發陣容。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，這個拉傷是在接受核磁共振（MRI）檢查時發現的。布恩提到，史丹頓是在昨天美聯冠軍賽第1戰第2局受的傷，當時他賣力奔向一壘，跑出一支內野安打。

布恩表示，他對史丹頓在系列賽後面幾場比賽再度上場的可能性抱持希望，但他也說，史丹頓還是可能在今天的比賽上場代打。

布恩在賽前表示，史丹頓「將接受一些檢查之類的東西，現在有點像是每天進行評估一樣，看狀況如何，但希望接下來48小時就能知曉」。

史丹頓昨天在洋基7比0擊敗休士頓太空人的比賽，有4打數2安打的表現，其中1支安打還是全壘打。他今天未被排進先發，這對在主場輸掉首戰的太空人來說，將是項利多消息。

梅賓（Cameron Maybin）將會取代史丹頓，在今天的比賽先發。

今年例行賽，史丹頓就曾因為不同傷勢休兵，只打了18場比賽。

生涯對上太空人今天表定的先發投手魏蘭德（Justin Verlander），史丹頓的成績是8打數1安打，雖然那是支全壘打，但也吞下5次三振。

史丹頓
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