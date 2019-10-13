MLB／哈德森請陪產假被批 隊友罵酸民「混蛋」

2019-10-13 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



國民隊終結者哈德森請完陪產假後回歸，馬上在G2拿到救援成功。 美聯社 分享 facebook

國民隊終結者哈德森（Daniel Hudson）在國聯冠軍賽第一戰請陪產假，這個決定在網路上飽受批評，認為球隊關鍵時刻不該缺席，隊友杜利托（Sean Doolittl）跳出來護航，認為在網路上批評這件事的人都是「混蛋」。

國民隊靠著桑契斯（Anibal Sanchez）7.2局無失分的好投拿下第一戰勝利，今天先發投手薛則（Max Scherzer）繳出七局無失分的成績，缺席首戰的哈德森也在九局登板，投0.2局拿下救援成功，國民對紅雀拿下二連勝。

不過第一戰哈德森因為老婆生產延誤歸隊時間而請假，仍有許多人不諒解，前馬林魚總裁塞森（David Samson）就說：「哈德森在國聯冠軍賽第一戰請陪產假很不可思議，唯一的理由就是小孩或媽媽的健康有出狀況，如果母子均安，那他人應該要在聖路易。」

對於網路上的批評，國民另一位牛棚要角杜利托非常不滿，他直言，如果有人對於小孩出生的反應不是「恭喜你，希望大家都很平安」，那這個人就是個混帳。

作為事件的主角，哈德森沒想到外界反應如此激烈，「我不知道在季後賽請陪產假是件新鮮事，完全沒發現，結果事情爆炸成現在這樣，太瘋狂了，但我真的沒想太多，我的家人對我來說是第一順位。」