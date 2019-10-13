MLB／六局好投68球被換下場 田中將大不意外

2019-10-13 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



田中此戰6局好投只用68球就退場，他自己倒是不太意外。 美聯社 分享 facebook

0月份的田中將大表現足以力壓太空人三巨投之一的葛蘭基（Zack Greinke），今天對太空人投出六局無失分的表現，幫助洋基隊以7：0搶下美聯冠軍賽首勝，唯一疑惑是，用球數僅68球退場。

田中將大總共只被敲一支安打，另有一次四壞、四次三振，不過六局投完後，總教練布恩（Aaron Boone）決定換人，布恩表示：「他累了，最後一局的球威有點下滑，原本有考慮要不要讓他續投，但最終決定放棄。」

田中將大也認為這是球隊的決定，自己沒有什麼意見，「在季後賽這樣的時刻，我不認為需要把用球數看得太重要，我其實不意外在六局後被換下場。」

洋基目前只排出前三戰先發投手，第四戰交給誰還沒公布，田中將大用球數壓在70球以內，或許布恩考慮讓他休息三天後，在第四戰於洋基球場登板。

今天賽後，田中將大季後賽的防禦率下降到1.32，史上排名第三低，僅次於柯法克斯（Sandy Koufax）的0.95，以及馬修森（Christy Mathewson）的1.06，也是繼柯法克斯之後，第一位在季後賽前七場先發都只失2分以內的投手。

「田中將大真的很棒，這是好的開始。」布恩認為投手能夠適時鎖住失分，而且對於身體的控制很有經驗，就能在高張力的比賽中繳出好成績，「而他非常擅長這點。」