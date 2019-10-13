MLB／田中六局無失分 洋基完封太空人搶首勝

2019-10-13 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



洋基隊日籍投手田中將大不負「季後賽王牌」稱號，繳出6局無失分好投。 美聯社 分享 facebook

洋基隊日籍投手田中將大不負「季後賽王牌」稱號，今天扛起美聯冠軍賽首戰對太空人先發重任，繳出六局無失分的好投，僅被敲一安，送出四次三振、一次保送，加上隊友三轟加持，幫助洋基隊以7：0搶下首勝。

田中將大開賽連續解決七人次，直到三局下才被塔克（Kyle Tucker）敲出一支右外野安打，卻也是被敲的唯一一支安打，接下來除了五局下對布萊格曼（Alex Bregman）的保送外，未再讓人上壘，六局投完雖僅用了68球，洋基隊仍決定換投。

田中將大六局無失分的表現，讓他在季後賽的防禦率從賽前的1.54下降到1.32，生涯季後賽防禦率榜上排名第三，第一名是柯法克斯（Sandy Koufax）的0.95，第二名馬修森（Christy Mathewson）1.06。

托瑞斯單場5打點

22歲的托瑞斯全場五打數三安打，五打點，成為洋基隊史在季後賽單場五打點的最年輕球員。 美聯社 分享 facebook

22歲的托瑞斯（Gleyber Torres）撐起洋基打線大半攻勢，全場五打數三安打，五打點，成為洋基隊史在季後賽單場五打點的最年輕球員，先在四局上以二壘安打敲回全隊第一分，六局上補上一發陽春砲，七局一壘安打帶有兩分打點、九局上滾地球再進帳一分。

除了投打兩大亮點，史丹頓（Giancarlo Stanton）、烏謝拉（Gio Urshela）各貢獻一發陽春砲，田中將大退場後，接手的歐塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zack Britton）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）各投一局合力完封。