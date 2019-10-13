MLB／希克斯、沙巴西亞歸隊 洋基添戰力

2019-10-13 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



洋基隊外野手希克斯（Aaron Hicks）、左投沙巴西亞（CC Sabathia）兩位傷兵歸隊，登錄進美聯冠軍賽名單，渥特（Luke Voit）與韋德（Tyler Wade）則被移出名單，兩人在對雙城隊的分區系列賽並未上場。

希克斯在8月時因右手肘傷上被放進60天傷兵名單，原本評估可能要進行韌帶重建手術（Tommy John），卻及時恢復健康，昨天經過傳接球、左右打擊練習都沒問題。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「這是困難的決定，我們相信他夠健康，也知道他對比賽的影響力，但還是有點疑慮，因為有段時間沒比賽，只在訓練基地打了10到15個模擬打席。」

沙巴西亞因為左肩傷勢未列入分區系列賽名單，今年球季結束後將退休的他，仍拚回季後賽，洋基預計讓他從牛棚出發，擔任功能性左投，布恩表示：「我覺得身體上他很健康，就跟他過去一樣，不過要怎麼重新反彈？這可能是目前沙巴西亞最大的未知數。」

左右開弓的希克斯歸隊讓洋基在左打戰力上有更多選擇，尤其面對太空人前三號先發投手葛蘭基（Zack Greinke）、韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）都是右投。