MLB／國民三王牌+1 紅雀教頭認證桑契斯夠格

2019-10-12 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



桑契斯跳出來成為國民第四張王牌。 美聯社 分享 facebook

季後賽開打前，外界評估國民隊擁有三張王牌，桑契斯（Anibal Sanchez）跳出來成為第四張王牌，先在分區系列賽對道奇繳出五局失一分的表現，今天在國聯冠軍賽又對紅雀隊投出7.2局僅被敲一安、無失分的完美成績，幫助球隊以2：0拿下首勝。

桑契斯在前七局只讓對手站上壘包三次，一次四壞、兩次觸身，八局下續投雖然被艾德曼（Tommy Edman）敲出強勁平飛球，但一壘手辛默曼（Ryan Zimmerman）以飛身美技接殺，兩人出局後才被代打的馬丁尼茲（Jose Martinez）敲出紅雀全場第一安，也是唯一一支安打。

桑契斯表示：「如果對這些傢伙犯錯，他們一次揮棒就能改變比數，我只能試著把球控制在角落，今天的二縫線狀況很好，所以我們用來當主力球種。」

看到桑契斯不斷讓打者出局，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「我不是個迷信的人，不過當比賽還是無安打，我雖然冷到屁股都快凍僵，但還是不敢穿外套，讓一切保持原樣，整場比賽就穿著球衣而已。」

桑契斯拿下重要一勝，紅雀接下來還要面對三張王牌，薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）跟柯賓（Patrick Corbin）將依序出賽，紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）表示：「大家都說三巨投，但我們今天對上的也無法小覷。」

桑契斯認為自己處在一個很特別的輪值中，「史特拉斯堡原本就很好，今年變得更棒了，大家都知道薛則在投手丘上有多強，柯賓則是球隊很重要的一部分，我很驕傲能夠身處其中。」