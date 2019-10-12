MLB／葛蘭基依舊省話 對洋基印象「很多好打者」

2019-10-12 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



經歷與光芒的五場苦戰，太空人晉級美聯冠軍賽的第一場比賽排出葛蘭基（Zack Greinke）先發，葛蘭基在記者會上不減「省話一哥」本色，被問到對洋基隊的印象，他說：「很多好打者，要讓好打者出局很難，跟不是那麼好的打者相比。」

葛蘭基本季效力響尾蛇時曾兩度對上洋基，12.2局被敲七安失三分，防禦率2.13，送出14次三振，表現不差，不過葛蘭基認為，當時洋基傷兵很多，數據不足以拿來跟現在的洋基比較。

葛蘭基上次打進聯盟冠軍賽已是2013年，來到太空人第一年再度挺進到這個階段，有什麼感受？葛蘭基說：「隊上有好球員，打出好比賽。」

分區系列賽對上光芒時，葛蘭基僅投3.2局失六分退場，總教練辛區（A.J. Hinch）仍然看到優點，「葛蘭基在困難的時刻仍然做好工作，他的投球、球路位移、慢速球、快速球都是他的強項，我不會刻意不談他那天的表現，因為那時球速只有88到90哩。」

太空人在分區系列賽的先發順序或許才是理想狀況，不過打到第五戰，來到美聯冠軍賽不得不調整，改由葛蘭基扛首戰，韋蘭德（Justin Verlander）排第二場，柯爾（Gerrit Cole）接手第三場。

柯爾在第五戰投出八局失一分、十次三振的成績，令洋基總教練布恩（Aaron Boone）印象深刻，直言有超齡水準，「應該要查一下他的出生證明，他投起來像是在小聯盟超越其他人水準的投手一樣，就是一位好投手正在生涯的巔峰時刻。」