MLB／薛則自認不會再投後援 總教練笑了

2019-10-12 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



國聯冠軍賽為七戰四勝制，薛則表示他應該不會再以後援出賽了。 美聯社 分享 facebook

國民隊靠著先發兼牛棚的策略挺過分區系列賽，不過國聯冠軍賽不會再看到這個景象，薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）跟柯賓（Patrick Corbin）將專心先發，至少在前幾戰是如此。

國民宣布第二戰、第三戰先發投手分別為薛則、史特拉斯堡，薛則說：「在七戰四勝的比賽中，準備的方式會更接近季賽，不太可能再從牛棚出發，除非是接下來不需要再先發，所以對我來說，投完第二戰，就是準備下一場先發。」

國民在外卡戰與分區系列賽的五戰，薛則共登板三次，先是在外卡戰對釀酒人先發投了77球，分區系列賽第二戰中繼登板一局，14球送出3K，又在第四戰扛起先發，七局投了109球，第五戰還一度在牛棚熱身。

不過聽到薛則的說法，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）笑了，還反問記者：「所以他是說他不想要投後援的意思嗎？」

其實馬丁尼茲是認同薛則的說法，「我同意，我們要讓他們好好準備先發，至少前幾場比賽，不過之後什麼事都可能發生，我很期待他投第二戰，就讓他好好準備。」

不過國民今天在國聯冠軍賽第一場對紅雀就少了一名牛棚大將，終結者哈德森（Daniel Hudson）為迎接第三個女兒出生而請了陪產假。

哈德森是在分區系列賽第五戰結束後飛回鳳凰城老家，期待能在聯盟冠軍賽開打前歸隊，但老婆的生產過程比預期久，小孩在美國時間周五早上還未亮相，他只好延後歸隊。

馬丁尼茲說：「家人永遠第一，我能了解，雖然時機點不是我們想像的，但小孩還沒準備好出來，等他覺得可以了，就會歸隊。」球隊期待哈德森能在明天回來參與第二戰。