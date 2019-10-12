MLB／美聯冠軍賽首戰 田中將大對上葛蘭基

2019-10-12 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



洋基隊日籍投手田中將大在季後賽表現出色，今天球隊在移動前往休士頓作客太空人前，總教練布恩（Aaron Boone）通知他準備好扛起明天美聯冠軍系列賽首戰先發的任務。

田中將大表示：「面對休士頓打線會是項挑戰，不要特別去做什麼不一樣的事，就是正常準備，擬定計畫，然後上場執行。」

洋基與太空人都一口氣公布前三戰先發，田中將大將對上葛蘭基（Zack Greinke），第二戰由派克斯頓（James Paxton）對韋蘭德（Justin Verlander），第三戰塞佛里諾（Luis Severino）對柯爾（Gerrit Cole）。

總教練布恩表示：「我認為這是個好決定，雖然跟分區系列賽一樣，並不容易做出決定，我來回思考很久，我想要田中投第一戰。」

這樣的場景對田中將大來說十分熟悉，2017年美聯冠軍系列賽也是洋基對太空人，田中同樣擔任首戰先發作客太空人主場，投出六局失兩分的好投，不過對手凱柯（Dallas Keuchel）七局無失分、10K的表現讓太空人以2：1帶走勝利。

而田中將大在第五戰回到洋基主場後，繳出七局被敲三安無失分的成績，加上今年在分區系列賽對雙城先發五局失一分，田中在季後賽總計先發六場，拿下四勝兩敗，防禦率僅1.54，成績單十分亮眼。

田中將大表示：「我能說的就是，2017年我們都是打到這個階段，我們知道這是什麼感覺，這樣的經驗一定能夠在比賽中幫助我們，其他就是專注在比賽中，投出自己的比賽，投好每一顆球。」