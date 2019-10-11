親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

運動筆記【2019柏林馬拉松】中籤了然後呢？PORSCHE~最頂級的最快速的賽事
健行筆記[鳶嘴稍來] 好玩刺激的天然岩場剪刀石頭布!探尋百年打石場遺跡＠金面山步道
NBA精彩演出- JaVale McGee單場5阻攻 (10月10日)焦點球員- LeBron James (10月10日)

MLB／季後賽調度遭批 羅伯茲有望續掌道奇兵符

2019-10-11 12:05聯合報 記者蘇志畬／即時報導

道奇總教練羅伯茲季後賽投手調度飽受批評，不過根據洛杉磯時報的報導，明年球季羅伯茲...
道奇總教練羅伯茲季後賽投手調度飽受批評，不過根據洛杉磯時報的報導，明年球季羅伯茲仍會繼續執教道奇隊。 美聯社
分享

前兩年打進世界大賽道奇隊，今年在國聯分區系列賽遭國民隊淘汰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）的投手調度飽受批評，不過根據洛杉磯時報的報導，明年球季羅伯茲仍會繼續執教道奇隊。

47歲的羅伯茲自2016年開始執掌道奇隊兵符，連續兩年打進世界大賽，讓他在去年冬天獲得球團提供的四年合約，今年球季在季後賽首輪打包後宣告結束，未來還有三年合約要走。

道奇隊昨天對國民隊的決勝第五戰，在第七局仍以3：1領先，不過中繼上場的克蕭（Clayton Kershaw）在第八局續投被敲出「背靠背」的兩發陽春砲，導致比數被追平，接下來九局登板的凱利（Joe Kelly）先投出三上三下，十局續投被敲出滿貫砲而吞敗出局。

兩個續投決定都讓羅伯茲承擔敗戰罵名，他在事後解釋，讓克蕭續投無關數據，而是對他的信任，至於凱利在十局投到滿壘後仍不換投，則是希望他能解決坎崔克（Howie Kendrick）後再換人，最終卻被坎崔克的滿貫砲奠定勝負。

道奇在今年例行賽打出隊史新高的106勝紀錄，以大聯盟戰績第一身份進軍季後賽，不少球評都看好能連續三年打進世界大賽，最終卻在首輪出局，也是羅伯茲執教道奇隊以來，首度未能晉級國聯冠軍賽。

道奇羅伯茲世界大賽
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

MLB／不能輸交給柯爾就對 太空人淘汰光芒

2019-10-11 10:22

MLB／逃不過歐提茲鐵嘴 光芒出局後預測全滅

2019-10-11 10:31

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

MLB／太空人王牌太座合影 神複製運動畫刊封面

2019-10-11 08:49

MLB／紅雀公布4戰先發 國民且戰且走僅G1確定

2019-10-11 07:48

MLB／太空人光芒纏鬥 洋基兩傷兵有望歸隊

2019-10-11 09:59

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-11 11:42

MLB／讓克蕭續投挨批 道奇教頭：不是考量數據

2019-10-11 00:09

MLB／季後賽又失手 克蕭失望情緒難平復

2019-10-10 17:41

MLB／坎崔克致命滿貫砲 國民淘汰頭號種子道奇

2019-10-10 12:53

MLB／紅雀晉級太嗨 總教練賽後連飆8次髒字

2019-10-10 11:20

MLB／柯爾連23戰不敗 光芒力拚外卡奇蹟

2019-10-10 11:01

MLB／查普曼被瓶子砸傷無礙 冠軍賽首戰可上

2019-10-10 10:16

MLB／勇士出局 老牌捕手麥肯賽後宣布退休

2019-10-10 10:03

MLB／相比三王牌太空人 洋基老將更怕瘋狂光芒

2019-10-10 09:18

MLB／破紀錄10分大局加持 紅雀飛進國聯冠軍賽

2019-10-10 08:50

MLB／勇士還沒打擊就絕望 紅雀首局10分破紀錄

2019-10-10 07:57

MLB／雙城淘汰後第一步 1200萬美元留下克魯茲

2019-10-10 07:50

MLB／兩年前解雇吉拉迪 凱許曼力薦各隊找他當教頭

2019-10-10 07:44

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

MLB／關鍵第5戰 太空人推柯爾擋光芒逆襲

2019-10-10 00:03

MLB／太空人、光芒都難纏 紐郵：洋基下一輪很硬

2019-10-09 17:16

MLB／韋蘭德季後賽最短先發 教頭淡定解釋原因

2019-10-09 15:58

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00
看更多

熱門文章

CBA／熱身賽飆40分 林書豪稱體力仍未達顛峰

2019-10-11 00:56

NBA／詹姆斯上海賽獲MVP讚聲 籃網傷雙衛仍贏球

2019-10-10 22:23

NBA／上海中國賽如期舉行 但賽後記者會取消

2019-10-10 17:04

MLB／不能輸交給柯爾就對 太空人淘汰光芒

2019-10-11 10:22

NBA／安踏終止官方合作談判 勇士恐受池魚之殃

2019-10-10 16:49

NBA／巴克利為聯盟槓上美網友：一群偽君子

2019-10-11 10:02

MLB／太空人王牌太座合影 神複製運動畫刊封面

2019-10-11 08:49

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-11 11:42

MLB／季後賽又失手 克蕭失望情緒難平復

2019-10-10 17:41

NBA／波爾辛吉斯復出亮眼 唐西奇讚表現不可思議

2019-10-10 16:00

NBA／臉部遭撞擊 厄文上海賽僅打一分鐘就收工

2019-10-10 20:28

MLB／逃不過歐提茲鐵嘴 光芒出局後預測全滅

2019-10-11 10:31

NBA／挺港風波恐影響薪資上限 美媒稱至少降一成

2019-10-10 14:28

MLB／讓克蕭續投挨批 道奇教頭：不是考量數據

2019-10-11 00:09

中職／台灣大賽12日開戰 猿象28人名單出爐

2019-10-10 15:28

NBA／發問雙巨頭遭打斷 聯盟向CNN記者致歉

2019-10-11 08:36

NBA／最強「6呎5吋」中鋒？ 格林直播量身高

2019-10-11 12:30

NBA／不因爭議避答公眾議題 格林：這就是美國

2019-10-11 09:01

ABL／給球迷更好體驗 富邦定和平館季賽全主場

2019-10-10 15:24

ABL／面臨3洋將限制 許晉哲：林志傑視為第4名

2019-10-10 14:51

NBA／衛少挺身逆轉暴龍 報一「箭」之仇

2019-10-10 23:43

MLB／紅雀公布4戰先發 國民且戰且走僅G1確定

2019-10-11 07:48

NBA／衛少連拿10分拉抬 火箭日本賽逆轉暴龍

2019-10-10 21:20

日職／高潮系列賽決勝輪 巨人聽牌、軟銀領先

2019-10-10 21:37

NBA／上海賽未見撕票潮 籃網傷雙衛仍險勝湖人

2019-10-11 00:15

中職／國慶台灣英雄大遊行 球員直呼好新鮮

2019-10-10 15:55

ABL／夢想家槓上富邦？張承中：是針對聯盟

2019-10-10 22:38

NBA／中國深圳賽如常 紐時稱中方態度趨冷處理

2019-10-11 12:45

ABL／富邦簽林志傑激到夢想家 張承中：派阿敏伺候他

2019-10-10 17:20

中職／小象長大了 中信兄弟爭冠經驗大不同

2019-10-11 08:48

MLB／太空人光芒纏鬥 洋基兩傷兵有望歸隊

2019-10-11 09:59

ABL／林書緯不畏洋將：每年都跟我哥練習

2019-10-10 23:57

中職／總冠軍賽周末開打 猿、恰都想封王告別

2019-10-11 00:00

籃球／許晉哲憶13年亞錦賽勝大陸 難忘球迷揮國旗一幕

2019-10-10 16:49

MLB／季後賽調度遭批 羅伯茲有望續掌道奇兵符

2019-10-11 12:05

ABL／夢想家雙洋將迎新季 張宗憲：本土有發揮空間

2019-10-10 19:17

ABL／難找齊3外援 富邦：林志傑能當洋將用

2019-10-10 23:50

NBA／巫師與廣州龍獅熱身賽 挺港球迷喊口號引騷動

2019-10-10 15:52

NBA／迎戰家鄉球隊 雷霆亞當斯盼發揚紐西蘭籃球

2019-10-11 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top