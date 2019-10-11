MLB／季後賽調度遭批 羅伯茲有望續掌道奇兵符

2019-10-11 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



道奇總教練羅伯茲季後賽投手調度飽受批評，不過根據洛杉磯時報的報導，明年球季羅伯茲仍會繼續執教道奇隊。 美聯社 分享 facebook

前兩年打進世界大賽的道奇隊，今年在國聯分區系列賽遭國民隊淘汰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）的投手調度飽受批評，不過根據洛杉磯時報的報導，明年球季羅伯茲仍會繼續執教道奇隊。

47歲的羅伯茲自2016年開始執掌道奇隊兵符，連續兩年打進世界大賽，讓他在去年冬天獲得球團提供的四年合約，今年球季在季後賽首輪打包後宣告結束，未來還有三年合約要走。

道奇隊昨天對國民隊的決勝第五戰，在第七局仍以3：1領先，不過中繼上場的克蕭（Clayton Kershaw）在第八局續投被敲出「背靠背」的兩發陽春砲，導致比數被追平，接下來九局登板的凱利（Joe Kelly）先投出三上三下，十局續投被敲出滿貫砲而吞敗出局。

兩個續投決定都讓羅伯茲承擔敗戰罵名，他在事後解釋，讓克蕭續投無關數據，而是對他的信任，至於凱利在十局投到滿壘後仍不換投，則是希望他能解決坎崔克（Howie Kendrick）後再換人，最終卻被坎崔克的滿貫砲奠定勝負。

道奇在今年例行賽打出隊史新高的106勝紀錄，以大聯盟戰績第一身份進軍季後賽，不少球評都看好能連續三年打進世界大賽，最終卻在首輪出局，也是羅伯茲執教道奇隊以來，首度未能晉級國聯冠軍賽。