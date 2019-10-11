MLB／逃不過歐提茲鐵嘴 光芒也出局

2019-10-11 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）在季後賽開打前預測四個分區系列賽晉級球隊，分別是雙城、勇士、道奇、光芒，前三支球隊都已淘汰出局，今天光芒也無法逃過歐提茲的「鐵嘴」，在分區系列賽第五戰以1：6敗給太空人。

挺過6月在多明尼加的槍擊案，歐提茲重新回到螢光幕前，擔任FOX的大聯盟季後賽球評，負責賽前及賽後的賽況分析，搭檔的還有熟悉的A-Rod（Alex Rodriguez）。

這是歐提茲第三次全職擔任季後賽球評，2017年他曾預估世界大賽太空人與道奇每一場勝負，前六戰全部與結果相反，第七戰乾脆放棄預測，不過在2018年扳回一城，一路相信紅襪能夠奪冠，最終讓A-Rod必需穿著紅襪球衣淋香檳。

今年回到播報台，歐提茲再度提出季後賽預測，認為雙城能夠在與洋基系列賽出現，原因是不可思議的攻擊能力，「他們主宰美聯，敲出最多的全壘打，有不少能夠改變比賽的球員。」

至於光芒與勇士隊，歐提茲看好兩隊同樣有著很棒的投手陣容，能夠分別擊敗太空人、紅雀晉級；而道奇今年進攻比去年更好，歐提茲說：「有很好的打擊、很好的力量，陣容裡有克蕭（Clayton Kershaw）這樣的人選，代表你是一支很好的球隊。」