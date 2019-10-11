MLB／不能輸交給柯爾就對 太空人淘汰光芒

2019-10-11 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



只能贏、不能輸的一戰，交給已近三個月不知輸球滋味的柯爾（Gerrit Cole）就萬無一失，太空人淘汰光芒晉級美聯冠軍賽。 美聯社 分享 facebook

只能贏、不能輸的一戰，交給已近三個月不知輸球滋味的柯爾（Gerrit Cole）就萬無一失，挾帶近14場先發球隊全數贏球的威力，柯爾今天在分區系列賽第五戰對光芒，繳出八局失一分、十次三振好投，率領太空人以6：1贏球，以三勝二敗挺進美聯冠軍賽，與洋基上演兩支百勝豪門之間的對決。

先發輪值擁有華麗的三張王牌，美聯戰績第一的太空人卻被外卡晉級的光芒逼到退無可退的第五戰，但好消息是，他們此役的先發投手，名字叫做「Gerrit Cole」。

柯爾的近況有多威猛？他的近23場先發，收下17勝0敗、防禦率1.69，且近14場先發球隊全勝，上一次太空人在他先發的比賽輸球，已要追溯到7月13日，上一次吞下敗投則為5月23日。

柯爾以107球先發八局，只被敲出兩支安打，唯一失分為索加德（Eric Sogard）第二局的陽春砲，賞出10K，推進連續11場先發投出雙位數三振。

有強投當後盾，太空人打線也夠爭氣，一開賽就將壓力丟給對手，光芒先發投手葛拉斯洛（Tyler Glasnow）一個出局數還沒拿到，已被連敲4安打、丟掉3分，一出局後，古瑞爾（Yulieski Gurriel）再「補刀」敲出安打，進帳太空人在這個半局的第4分。

光芒動用八名後援投手咬住比分，直到八局下才讓布蘭特利（Michael Brantley）和亞土維（Jose Altuve）接連敲出陽春砲，但打線對柯爾一籌莫展，無力再次上演驚奇，此役對柯爾所寫下的最大成就，或許是第三局的三個出局數都非三振，終結柯爾早已是擴編年代（1961年）以來最長的連續73局至少1K紀錄。

七戰四勝制的美聯冠軍賽將於周日展開，由戰績較佳的太空人握有主場優勢，續留休士頓等待洋基的到訪，對戰戲碼翻版2017年美聯冠軍賽，當時兩隊廝殺七場才由太空人取得晉級門票，最終抱回世界大賽冠軍。