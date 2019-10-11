MLB／太空人光芒纏鬥 洋基兩傷兵有望歸隊

2019-10-11 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



太空人與光芒在美聯分區系列賽纏鬥到第五戰，三連勝早早收工的洋基成為最大贏家，不僅看著雙方投手戰力精銳盡出，自己也多了休養生息的時間，傷兵如希克斯（Aaron Hicks）、沙巴西亞（CC Sabathia）都有更多觀察機會。

希克斯在一個月前還坐在家中想著，今年球季因為右肘傷勢已經完全報銷，只能等待接受韌帶重建手術，沒想到在後院跟朋友傳接球發現，手已經完全不痛，立刻向訓練師杜諾惠（Steve Donohue）諮詢，獲得的回答是：「你的手臂沒問題。」

希克斯在總經理凱許曼（Brian Cashman）的安排下回到坦帕灣的訓練基地，如今美聯冠軍系列賽第一戰將於13日開打，洋基隊考慮讓這位左右開弓的打者回到名單中，最大疑慮是，希克斯的加入可能打亂目前外野原有陣容。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們表現得很成功，現有的陣容也打得很好，希克斯的加入會讓事情有點複雜，而他至今還沒打過任何一場比賽，也是未知數，好消息是他現在很健康，讓他有成為討論的本錢。」

39歲的老將沙巴西亞沒打分區系列賽，不過依昨天牛棚練投狀況，冠軍賽有機會列入名單，布恩表示：「他覺得感覺不錯，目前狀況很正向，我們會再多聊聊，在接下來24小時中作出決定。」

如果沙巴西亞左肩傷勢沒問題，投手布里頓（Zack Britton）認為他的加入對牛棚戰力很有幫助，「他的經驗能夠幫助我們，我希望看到他在季後賽登板，我知道就算他無法上場也會全力支持我們，但對我們來說，他的經驗很棒。」