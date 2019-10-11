MLB／太空人雙王牌太座合影 神複製運動畫刊封面
太空人雙王牌韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）在場上賣力工作，他們的太太也沒閒著，兩人今天在觀眾席上的合影，擺出的POSE似曾相似，原來正是兩位強投為運動畫刊所拍攝的10月號封面照。
韋蘭德的名模太太厄普頓（Kate Upton），賽前貼出與柯爾太太艾咪（Amy Cole）的合影，留言寫著：「Its a a Ver-y Cole world Upton here.」兩位強投太座同框引起網友關注，再仔細一看，艾咪雙手交握，厄普頓則是單手扶膝前彎，拍照POSE可不尋常。
運動畫刊10月號的封面人物，正好就是韋蘭德與柯爾，兩人今年都繳出瘋狂賽季，韋蘭德21勝5敗、防禦率2.58，柯爾則為20勝5敗、防禦率2.50，也是本季大聯盟僅有的兩名「300K俱樂部」成員，預料將在今年美聯塞揚票選包辦前二，在季後賽開打前先為運動畫刊拍攝封面。
厄普頓的照片一貼出，也激出不少趣味留言，由於柯爾將在季後成為自由球員，有人向厄普頓請求：「你能說服艾咪去說服她先生留下來嗎？」也有洋基球迷留言，「我痛恨我竟然喜歡這張照片」。
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