MLB／太空人雙王牌太座合影 神複製運動畫刊封面

2019-10-11 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



太空人雙王牌韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）在場上賣力工作，他們的太太也沒閒著，兩人今天在觀眾席上的合影，擺出的POSE似曾相似，原來正是兩位強投為運動畫刊所拍攝的10月號封面照。

韋蘭德的名模太太厄普頓（Kate Upton），賽前貼出與柯爾太太艾咪（Amy Cole）的合影，留言寫著：「Its a a Ver-y Cole world Upton here.」兩位強投太座同框引起網友關注，再仔細一看，艾咪雙手交握，厄普頓則是單手扶膝前彎，拍照POSE可不尋常。

運動畫刊10月號的封面人物，正好就是韋蘭德與柯爾，兩人今年都繳出瘋狂賽季，韋蘭德21勝5敗、防禦率2.58，柯爾則為20勝5敗、防禦率2.50，也是本季大聯盟僅有的兩名「300K俱樂部」成員，預料將在今年美聯塞揚票選包辦前二，在季後賽開打前先為運動畫刊拍攝封面。