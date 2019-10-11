MLB／國聯冠軍賽首戰 國民桑契斯vs.紅雀米克拉斯

2019-10-11 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



國民以外卡之姿，撂倒國聯戰績最佳的道奇，明天上午八時將與紅雀展開七戰四勝制的國聯冠軍賽，兩隊首戰先發投手排出，國民派出桑契斯（Anibal Sanchez）迎敵，紅雀則推出米克拉斯（Miles Mikolas）先發。

國聯兩組分區系列賽都打到第五戰決勝，都由戰績較差、客場出賽的一方獲勝，紅雀以13：1大勝勇士，國民在延長10局以7：3氣走道奇，雙雙取得國聯冠軍賽門票，其中尤以國民最令人驚奇，季後賽開打前，他們的奪冠看好度只贏過光芒。

國民今天從洛杉磯飛往聖路易，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）宣布首戰先發投手，為本季繳出11勝8敗、防禦率3.85的桑契斯，後續幾戰則未定，他坦言：「我還要再想想辦法。」國民牛棚殘弱，靠先發當牛棚用的策略贏一場算一場，昨天一戰就用掉史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和柯賓（Patrick Corbin）兩位主力先發，先發輪值怎麼安排還有待思量。

紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）則直接公布前四戰先發，米克拉斯把關首戰，接下來依序為韋恩萊特（Adam Wainwright）、弗列爾提（Jack Flaherty）和哈德森（Dakota Hudson）。

米克拉斯曾效力日職讀賣巨人三季，2018年重返大聯盟，吸引多支球隊目光，但他的第一志願就是紅雀，他今天在記者會上表示，「我想為具有爭冠實力的球隊打球，想為想重返季後賽的球隊打球，而那就是紅雀，能成為紅雀選擇為首戰先發的那個人，我覺得備感榮幸。」

紅雀的首戰先發人選，在米克拉斯和韋恩萊特中二擇一，最終定案由米克拉斯打頭陣，席爾特說：「我們對米克拉斯第一戰、韋恩萊特第二戰抱持信心，也會以此為起點繼續挺進。」