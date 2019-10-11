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國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00李秉昇

國聯冠軍系列賽，將由「不死鳥」聖路易紅雀對上「外卡黑馬」華盛頓國民，而這個對戰組合，是筆者在季後賽開打前所沒預料的。

首先必須承認，筆者在季後賽開打前，預測的是斧頭幫會在勇士跟紅雀的系列賽勝出。勇士在系列賽中也展現他們在投打兩端的優勢，他們曾在投手戰中擊敗紅雀強投弗列爾提（Jack Flaherty），打擊上除了阿庫納（Ronald Acuna Jr.）的超群發揮，史旺森（Dansby Swanson）亦繳出亮眼成績。然而，阿庫納打出安打後的得意忘形，靈魂人物弗里曼（Freddie Freeman）因傷沒打出應有的表現，讓他們的系列賽態勢由紅翻黑，最後於第五戰以大比數落敗，連兩年止步季後賽第一輪。

紅雀在與勇士系列賽第5戰首局就狂灌10分，最後以13：1打趴主場的勇士，自201...
紅雀在與勇士系列賽第5戰首局就狂灌10分，最後以13：1打趴主場的勇士，自2014年後再次晉級國聯冠軍戰。 美聯社
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紅雀則是打出「不死鳥」本色。即便系列賽前先發輪值的戰力完全不被看好，但他們就是能想到辦法贏球，系列賽不同階段都有不同的人物跳出來當英雄。今年例行賽成績大衰退的麥克拉斯（Miles Mikolas），反而在壓力不小的首戰投出六局只失一分的優質先發；這兩年轉隊紅雀打擊火力僅略高於聯盟平均的歐蘇納（Marcell Ozuna）一肩扛起打點重責，打出佳績；而弗列爾提在背水一戰的主宰力，印證了他依然是大聯盟下半季至今的最強投手。

進入國聯冠軍賽，面對坐擁三名強力先發投手的國民，紅雀也更加需要他們的「不死」靈氣。純看兩隊的陣容，紅雀大概只有在牛棚戰力上有優勢，其他各方面他們都遠遜於國民。不過在季後賽的短期賽制，例行賽數據和先前經驗的參考價值大幅降低，反倒像是紅雀所展現的這種無法量化的高士氣、高抗壓性和出色韌性，對實際場上的表現較有幫助。

不過必須注意的是，聯盟冠軍賽的賽制變成七戰四勝制，更考驗球隊的深度，而這也是最不利於紅雀的環節。他們必須持續倚賴弗列爾提在此系列賽至少兩場先發（可能會是第三戰和第七戰，視情況可能更早），都拿出像他在分區系列賽穩健的投球內容。而打線上，不能再只有主砲高史密特（Paul Goldschmidt）和歐蘇納兩人的精彩發揮，不擅長全壘打砲火的紅雀需要有更多打者跳出來做好基本功、延長攻勢串聯，才有機會勝過兼具長程砲火及高打擊率的國民打線。

紅雀中心打者高史密特(左)和歐蘇納(右)在對勇士系列戰都有.429的高打擊率，但...
紅雀中心打者高史密特(左)和歐蘇納(右)在對勇士系列戰都有.429的高打擊率，但對上國民這樣的強隊，還需要其他隊友更多支援。 美聯社
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至於國民，他們在分區系列賽靠著兩大王牌史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和薛則（Max Scherzer）壓制道奇打線，進攻面則是藉由中心棒次大心臟強打瑞登（Anthony Rendon）和索托（Juan Soto）的強大發揮屢屢打進關鍵分，扮演超級黑馬打敗國聯西區七連霸、「沒冠軍就失敗」的豪門道奇，隊史搬到華盛頓後首次拿下季後賽系列賽，也首次挺進聯盟冠軍賽。例行賽最爛的牛棚來到決勝戰的關鍵時刻，亦拿出難得一見的穩定性和大賽特質，感覺他們已經漸漸找到季後賽的勝利方程式。

在七戰四勝制的賽制中，國民隊老將桑契斯（Anibal Sanchez）是否能拿出他在分區系列賽時的好表現更顯重要。如果他能繼續發揮老將價值，給其他三張王牌足夠的喘息空間，國民對上紅雀的勝算又會大大提高。

國民隊老將桑契斯在對道奇第三戰時雖然沒能贏球，但5局9K只失1分的表現讓人驚奇，...
國民隊老將桑契斯在對道奇第三戰時雖然沒能贏球，但5局9K只失1分的表現讓人驚奇，對紅雀不論先發或中繼若是能延續這樣的好表現，很可能會有關鍵性的影響。 美聯社
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道奇和國民的系列賽告訴我們的是，強力的先發輪值或許才是季後賽短期賽事的王道。即便道奇的陣容深度如此優異，打線的火力如此全面，但對到頂級的A咖先發投手，還是會吃鱉。紅雀先發投手群的球威跟球質，在弗萊爾提之外都不是特別出色，危急關頭失足、無法化解壘上有人場面的機率較高，這會是他們的一大劣勢。

在緊接著登場的國聯冠軍賽，雖然這兩支球隊都在分區系列賽展現高度韌性，但國民不僅有薛則、史特拉斯堡和柯賓（Patrick Corbin）這三張皆足以跟弗列爾提匹敵的高球威王牌，打線完整性和長打火力也佔盡上風。

國民先發投手中有天才小史(左)、薛則(中)、柯賓(右)三位頂級好手，紅雀只有弗列...
國民先發投手中有天才小史(左)、薛則(中)、柯賓(右)三位頂級好手，紅雀只有弗列爾提有這樣的主宰力，相形之下豈只是矮人一截。 美聯社
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筆者認為紅雀的韋恩萊特（Adam Wainwright）對上國民，應該難以複製他面對勇士時的精彩表現，道理就跟勇士雖然是例行賽最會打曲球的球隊，卻還是被韋恩萊特大量的曲球壓制一樣，例行賽對上曲球表現算是聯盟中段班的國民，不一定會對韋恩萊特的曲球吃鱉。

紅雀雖驚險地以下剋上之姿擊敗勇士，但要連兩個系列賽都扳倒帳面實力比自己好的勁旅，難度實在太高。因此筆者認為，國聯冠軍系列賽最終的贏家會是國民，而紅雀今年驚奇的賽季能走到國聯冠軍賽，本身也已是個不凡的故事。

預測國聯冠軍系列賽最終贏家：國民

國民紅雀天才小史薛則韋恩萊特

李秉昇

愛看運動，本身卻不怎麼動，一個狂熱美職的小球迷。夢想是親臨大聯盟的所有賽場。
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