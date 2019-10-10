MLB／季後賽又失手 克蕭失望情緒難平復

2019-10-10 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



克蕭。 美聯社 分享 facebook 道奇隊在國聯分區系列賽第5戰被國民隊逆轉，連續31年無緣世界大賽，道奇球迷無法接受這樣的結果，中繼挨轟的王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）也難辭其咎，賽後他沮喪表示，自己可能永遠也無法擺脫這樣的失望感。

克蕭在7局上2出局後登板，用3球三振伊頓（Adam Eaton），替球隊保住3：1領先，但第8局他再登投手丘，被瑞登（Anthony Rendon）及索托（Juan Soto）連敲2轟，國民將比數扳平。而國民最終在延長賽10局上靠坎崔克（Howie Kendrick）的滿貫砲，以7：3淘汰道奇。

道奇在分區系列賽出局，克蕭在季後賽又失利，賽後他也十分失望，「當你沒有贏下球季的最後一場比賽，而你必須承擔這個責任，這並不有趣。」克蕭坦言，這樣的感覺非常難受。

克蕭生涯例行賽防禦率2.44，季後賽防禦率卻高達4.33，判若兩人的表現，也讓球迷戲稱總在季後賽「軟手」。克蕭在今天賽後直言：「關於季後賽，大家一直以來說的都是事實，我都明白，現在我什麼都不能做，這感覺很糟，真的很糟。」

儘管賽後的失望之情溢於言表，克蕭表示：「我不會因此垂頭喪氣，我只是對休息室裡那些隊友感到抱歉。」至於這樣的失望情緒會維持多久？克蕭說：「可能會維持一陣子，我也可能永遠無法擺脫它，我不知道。」

然而克蕭也提到，春訓就將到來，「我必須讓自己準備好投球，並把自己的工作盡可能的做到最好。」