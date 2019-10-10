MLB／坎崔克致命滿貫砲 國民淘汰頭號種子道奇

2019-10-10 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



坎崔克(中)打出滿貫砲。 路透 分享 facebook

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國聯分區系列賽決勝第五戰，國民隊36歲老將坎崔克（Howie Kendrick）在延長賽十局上轟出滿貫砲，成為終結道奇隊的致命一擊，國民頂住客場壓力，以7：3逆轉戰局，從2005年搬到華府後，首次打進國聯冠軍賽。

國民前身蒙特婁博覽會隊1981年在國聯冠軍賽2勝3敗不敵道奇，2005年起移師華府，2012、14、16、17年都在分區系列賽落敗，今年第四次打滿五場，終於以3勝2敗晉級國聯冠軍賽。

道奇在2016年國聯冠軍賽不敵小熊隊，前年和去年相繼世界大賽輸給太空人、紅襪隊，今年以球季賽拿下106勝取得國聯頭號種子身分，竟在分區系列賽出局，隊史最近一座世界大賽冠軍仍停留在1988年。

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道奇隊25歲投手布勒（Walker Buehler）於4日對國民首戰，先發六局只揮出一支安打、飆出八次三振，幫助道奇6：0獲勝，休息五天又在道奇球場登板，仍以優質表現壓制國民打線，先發6.2局被揮四安、再飆七次三振，退場時3：1領先。

不料王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）接手後，八局上被瑞登（Anthony Rendon）、索托（Juan Soto）連續開轟，國民追成3：3平手；克蕭只投0.1局失兩分退場，日籍投手前田健太登板連投三次三振，瓦解國民攻勢。

道奇第四任投手凱利（Joe Kelly）在九局上連續解決三人，包括兩次三振，十局上繼續登板，先保送伊頓（Adam Eaton），又被瑞登揮出二壘打，接著故意四壞球保送索托形成滿壘。

凱利面對前四次打擊掛零的坎崔克，在一個好球後，一記97哩直球被轟成中外野滿貫砲，道奇大勢已去。

這是國民隊史第二次晉級國聯冠軍賽，將於12日的首戰作客聖路易紅雀隊主場，能否持續外卡傳奇值得期待。