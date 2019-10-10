MLB／柯爾連23戰不敗 光芒力拚外卡奇蹟

2019-10-10 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



柯爾。 美聯社 分享 facebook 美聯頭號種子太空人隊打完分區系列賽前四戰，被外卡光芒隊逼平戰局，明天進行殊死戰，光芒想拚出奇蹟，但除了克服客場龐大壓力，最難纏還是太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole），他從5月28日起，最近23場先發狂飆17勝。

太空人本季拿下107勝是大聯盟最佳紀錄，打擊率2成74、上壘率3成52、長打率4成95都排名第一，但對光芒四戰卻掉到2成41、2成94、3成91，二連勝後連輸兩場，明天在最後一戰定生死。

柯爾在系列賽第二戰對光芒隊先發7.2局，只被揮出四支安打、無失分，狂飆15次三振寫下隊史季後賽新高，幫助太空人3：1獲勝，超過四個月不知敗投滋味，並以17連勝（含季後賽一勝）寫下隊史新紀錄。

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）昨天先發3.2局失四分吞敗，終止個人在分區系列賽八連勝紀錄，只休三天登板影響控球、變化球威力，賽後成為焦點話題；太空人二壘手亞土維（Jose Altuve）力挺教練團的決定，強調如果讓他再做一次選擇，他的人選仍是韋蘭德。

光芒明天背水一戰，推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板先發，他在系列賽首戰投4.1局失兩分，以2：6吞敗，最後一戰已無退路，但牛棚戰力穩定是利多，就連太空人總教練辛區（AJ Hinch）也承認這一點，認為光芒的策略就是不讓投手多次對決同一名打者。