MLB／查普曼被瓶子砸傷無礙 冠軍賽首戰可上

2019-10-10 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



查普曼。 美聯社 分享 facebook 洋基隊8日在分區系列賽以直落三擺平雙城，提前晉級13日開打的美聯冠軍賽，當天被瓶子意外砸傷左手的「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)，恢復狀況不錯，在冠軍賽首戰就可重返前線。

洋基日前以三連勝淘汰雙城，近十年第四次闖進美聯冠軍賽，全隊賽後瘋狂慶功，查普曼的左手被瓶子打中，一度讓教練團有些擔心；洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天表示，他的左手沒問題，13日就可上場。

洋基牛棚大將布里頓（Zack Britton）晉級戰補位一壘時，因為右腳踝不適退場，經過仔細觀察後，自認不受影響，布恩同樣亮出綠燈。

太空人隊將於明天在主場對決光芒，勝隊進入美聯冠軍賽，若是太空人晉級，洋基將前往休士頓展開首戰，另一種結果則留在紐約主場迎戰光芒。

洋基對雙城的三戰推出派克斯頓（James Paxton）、田中將大、塞佛里諾（Luis Severino）登板先發，布恩不急著公布美聯冠軍賽輪值名單，他說：「不一定受對手是誰的影響，這幾天還要仔細討論，現在什麼事都有可能。」

田中將大對雙城第二戰先發五局，只被揮出三支安打、失一分，飆出七次三振，歷年季後賽六戰合計35局只失六分，投出四勝二敗、防禦率1.54；本季他對戰太空人兩戰未有勝敗、防禦率2.25，對光芒四戰投出二勝、防禦率1.59。

塞佛里諾在第三戰先發四局無失分，若按投一休四的節奏，美聯冠軍賽首戰算是正常輪值，就看布恩如何抉擇。