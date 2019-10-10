MLB／勇士出局 老牌捕手麥肯賽後宣布退休

2019-10-10 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



麥肯。 路透 分享 facebook 勇士今天在分區系列賽以二勝三敗遭紅雀淘汰，35歲老牌捕手麥肯（Brian McCann）賽後宣布退休，完成在家鄉為15年球員生涯畫下句點的心願。

「這就是我想做的，我想要重返季後賽，想要再擁有一次機會。」勇士今天在分區系列賽第五戰以1：13不敵紅雀賽後，麥肯宣布退役決定，「我擁有一段很長的生涯，15年來每天蹲捕是一段漫長的時間，而我還是為了我的家鄉出賽。」

來自喬治亞州的麥肯，15年大聯盟生涯有10年是在家鄉球隊勇士度過，僅在2014到2016年間效力洋基、2017和2018年效力太空人，他的唯一冠軍戒指為2017年隨太空人拿下，儘管一圓冠軍夢，但在奪冠不久後就曾透露，希望當退休的那天到來時，自己是身穿勇士球衣。

麥肯今年一紙年薪200萬美元合約鳳還巢，也與他在2A時的總教練史尼克（Brian Snitker）再續師徒緣分，與小老弟們一起完成登頂國聯東區，儘管無緣在季後賽更進一步，但他已無遺憾。

麥肯透露，早在一個半月前就做出退休決定，「我要回家，作為一位父親陪伴我的孩子們。」他也對史尼克表達感謝，「我已經認識他很長一段時間，他是我的2A教頭，能再次作為我的教練，這是我會一直記得的回憶。」