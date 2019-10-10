親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
中職30年
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

川普愛講還加碼 跟他對話外交勝利變政治危機

運動筆記關於跑步【關於跑步】那些努力都是公平的
健行筆記[鳶嘴稍來] 好玩刺激的天然岩場剪刀石頭布!探尋百年打石場遺跡＠金面山步道
NBA精彩演出- Zach LaVine 切入爆扣 (10月10日)精彩演出- Lonzo Ball & Zion Williamson 空中接力 (10月10日)

MLB／勇士出局 老牌捕手麥肯賽後宣布退休

2019-10-10 10:03聯合報 記者陳宛晶／即時報導

麥肯。 路透
麥肯。 路透
分享
勇士今天在分區系列賽以二勝三敗遭紅雀淘汰，35歲老牌捕手麥肯（Brian McCann）賽後宣布退休，完成在家鄉為15年球員生涯畫下句點的心願。

「這就是我想做的，我想要重返季後賽，想要再擁有一次機會。」勇士今天在分區系列賽第五戰以1：13不敵紅雀賽後，麥肯宣布退役決定，「我擁有一段很長的生涯，15年來每天蹲捕是一段漫長的時間，而我還是為了我的家鄉出賽。」

來自喬治亞州的麥肯，15年大聯盟生涯有10年是在家鄉球隊勇士度過，僅在2014到2016年間效力洋基、2017和2018年效力太空人，他的唯一冠軍戒指為2017年隨太空人拿下，儘管一圓冠軍夢，但在奪冠不久後就曾透露，希望當退休的那天到來時，自己是身穿勇士球衣。

麥肯今年一紙年薪200萬美元合約鳳還巢，也與他在2A時的總教練史尼克（Brian Snitker）再續師徒緣分，與小老弟們一起完成登頂國聯東區，儘管無緣在季後賽更進一步，但他已無遺憾。

麥肯透露，早在一個半月前就做出退休決定，「我要回家，作為一位父親陪伴我的孩子們。」他也對史尼克表達感謝，「我已經認識他很長一段時間，他是我的2A教頭，能再次作為我的教練，這是我會一直記得的回憶。」

勇士尼克紅雀
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

MLB／破紀錄10分大局加持 紅雀飛進國聯冠軍賽

2019-10-10 08:50

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

MLB／關鍵第5戰 太空人推柯爾擋光芒逆襲

2019-10-10 00:03

MLB／太空人、光芒都難纏 紐郵：洋基下一輪很硬

2019-10-09 17:16

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-09 11:25

MLB／查普曼被瓶子砸傷無礙 美聯冠軍賽首戰可上

2019-10-10 10:16

MLB／相比三王牌太空人 洋基老將更怕瘋狂光芒

2019-10-10 09:18

MLB／勇士還沒打擊就絕望 紅雀首局10分破紀錄

2019-10-10 07:57

MLB／雙城淘汰後第一步 1200萬美元留下克魯茲

2019-10-10 07:50

MLB／兩年前解雇吉拉迪 凱許曼力薦各隊找他當教頭

2019-10-10 07:44

MLB／韋蘭德季後賽最短先發 教頭淡定解釋原因

2019-10-09 15:58

MLB／40打數只4安打 太空人外野大熄火

2019-10-09 11:55

MLB／太空人押韋蘭德失靈 光芒2連勝逼出G5

2019-10-09 11:15

MLB／躺飛機走道避免背傷 太空人游擊手：我可以撲了

2019-10-09 09:51

MLB／紅襪戰績失色又不想花錢 明年門票仍漲價

2019-10-09 09:07

MLB／洋基橫掃晉級慶功 查普曼左手被瓶子打傷

2019-10-09 08:19

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

MLB／老將建功「愛死這一刻」 國聯兩組殊死戰

2019-10-09 00:00

MLB／雙城慘吞季後賽16連敗 洋基進美聯冠軍戰

2019-10-08 23:55

MLB／首支百勝球隊遭橫掃 雙城：仍可昂首闊步

2019-10-08 15:40

MLB／洋基托瑞斯攻守俱佳 雙城得點圈完全熄火

2019-10-08 14:36

MLB／3連勝橫掃雙城 洋基晉級美聯冠軍賽

2019-10-08 12:47

MLB／勇士G5推佛提奈維奇 凱柯準備牛棚出發

2019-10-08 11:12

MLB／薛則7局好投抗道奇 國民逼出第5戰

2019-10-08 10:46

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00
看更多

熱門文章

MLB／太空人押韋蘭德失靈 光芒2連勝逼出G5

2019-10-09 11:15

中職／樂天入主將談修約 桃市：權利金拉高10倍

2019-10-09 18:52

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-09 11:25

NBA／西蒙斯飆首記三分球 陳盈駿零得分2籃板

2019-10-09 11:49

NBA／讚賞席佛發言 波波維奇：他堅守立場

2019-10-09 10:39

中職／象猿爭霸戰倒數 羅敏卿這項紀錄太難破

2019-10-09 14:37

NBA／西蒙斯展現勤練外線成果 觀眾隊友齊嗨翻

2019-10-09 12:38

NBA／相隔近一年終復出 佛爾茲搶眼表現引關注

2019-10-09 12:06

中職／獅隊率先調整戰力 買嘉儀等4人遭釋出

2019-10-09 16:24

NBA／球迷盼本季復出 杜蘭特：不必期待

2019-10-09 14:10

NBA／放膽找瑞迪克挑三分 鮑爾：真的苦練了整個夏天

2019-10-09 10:40

NBA／中國賽原定16:30記者會 突然宣布延期

2019-10-09 16:58

NBA／籃網備戰中國賽 蔡崇信邀約球員談心

2019-10-09 16:26

NBA／衛少離開調整打法 亞當斯提醒自己記得抓籃板

2019-10-09 11:34

MLB／40打數只4安打 太空人外野大熄火

2019-10-09 11:55

MLB／韋蘭德季後賽最短先發 教頭淡定解釋原因

2019-10-09 15:58

NBA／贊助商紛紛退出 上海宣布取消球迷之夜

2019-10-09 15:16

NBA／衛少首秀找感覺 樂意出戰東京奧運

2019-10-09 10:58

MLB／太空人、光芒都難纏 紐郵：洋基下一輪很硬

2019-10-09 17:16

NBA／尼克輝煌不再 杜蘭特：尼克不如籃網酷

2019-10-09 14:48

中職／首位「東山再起獎」得主 潘威倫獲獎

2019-10-09 15:57

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

MLB／勇士還沒打擊就絕望 紅雀首局10分破紀錄

2019-10-10 07:57

中職／獅隊70敗墊底 先釋出4球員 教練團恐異動

2019-10-10 00:13

中職／兄弟效應提高爭霸熱度 彭政閔引退讓猿隊賺翻

2019-10-09 19:18

SBL／曾灌碎籃板 前老鷹前鋒強森加入洋將選秀名單

2019-10-09 17:25

NBA／莫雷事件當教材 快艇教頭挺席佛

2019-10-09 15:58

NBA／大陸抵制事件不表態 柯瑞：不是迴避問題

2019-10-10 08:01

NBA／聯盟、中國陷僵局 安戴托昆波稱誤會

2019-10-09 19:54

NBA／庫茲瑪「合體」彪馬 簽5年球鞋代言合約

2019-10-09 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top