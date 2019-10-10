MLB／相比三王牌太空人 洋基老將更怕瘋狂光芒

2019-10-10 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



英納卡西恩。 美聯社 分享 facebook 洋基以直落三淘汰雙城，先一步在美聯冠軍賽等待對手出爐，若要挑選對手，絕大多數球員的答案應該都會是光芒，但老將英卡納西恩（Edwin Encarnacion）可能就是異類，對於光芒的無懼球風抱持畏懼，甚至曾祈禱光芒在外卡驟死賽就出局。

太空人坐擁美聯最佳戰績，鈔票打造出來的陣容，先發輪值華麗秀出三張王牌，卻被小資的光芒逼到第五戰，兩隊明天在第五戰決一死戰，爭取前進美聯冠軍賽對戰洋基的機會。

洋基以逸待勞，等待對手出線，若要問他們支持哪隊晉級，答案應該十之八九都是光芒，一來戰績較佳的洋基將擁有主場優勢，不必飛往休士頓打第一和第二戰，再者太空人的強投連線韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）和葛蘭基（ Zack Greinke），仍令對手避之唯恐不及。

昨天在太空人與光芒第四戰擔任球評的歐提茲（David Ortiz），倒是爆出意料答案，他說：「季後賽開打前，我兄弟（英卡納西恩）就祈禱光芒可以在外卡賽出局。」

歐提茲指出英卡納西恩不想對戰光芒的原因，「他們的牛棚有一群瘋狂的年輕人，無所畏懼，這些孩子不只是來玩玩的，看看他們的投手，看看他們的打擊，他們正做著瘋狂的事。」光芒牛棚聚集許多無名英雄，例行賽團隊防禦率3.66為大聯盟最佳，而這樣的數字還是在身處美東戰區的情況下締造，更顯不可思議。

洋基捕手羅曼恩（Austin Romine）也不敢輕視光芒，他表示，「我們知道太空人有多好，但也知道光芒並不差，他們同樣是一支優秀的球隊。」