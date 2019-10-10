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MLB／破紀錄10分大局加持 紅雀飛進國聯冠軍賽

2019-10-10 08:50聯合報 記者陳宛晶／即時報導

紅雀挺進世界大賽。 美聯社
紅雀挺進世界大賽。 美聯社
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勇士還沒上場打擊，已經體驗何謂絕望，紅雀在一局上打了破紀錄的14人次、狂攻10分，早早就讓比賽勝負底定，終場以13：1帶走分區系列賽第五戰勝利，紅雀飛進國聯冠軍賽，將與道奇與國民之間的勝方交手。

紅雀系列賽先處於1勝2敗落後，上一場辛苦贏得背水一戰，今天前進客場與勇士決一死戰，一開賽就讓亞特蘭大球迷看傻眼，勇士先發投手佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）只撐一個出局數，被敲3安打、3保送，還有一名跑者因失誤上壘，為這場大屠殺揭開序幕。

一局打完，計分板上已經高掛「10：0」，紅雀改寫原由1958年世界大賽第二戰密爾瓦基勇士隊所保持的最多首局得分（7分）紀錄；若不分局數，則並列史上第一，趕上運動家在1929年世界大賽第四戰第七局、1968年老虎在世界大賽第六戰第三局、2002年天使在美聯冠軍賽第五戰第七局的紀錄。

佛提奈維奇先發0.1局失7分（責失6分），不僅季後賽先發局數追平隊史最短，也成為史上第一個在季後賽先發只撐0.1局卻失7分以上的球員。

紅雀23歲王牌投手弗列爾提（Jack Flaherty）則是先發6局，只被敲出4安打，唯一失分為第四局被唐納森（Josh Donaldson）敲出陽春砲，加上此役在內，已經連續18場先發失分不超過3分，期間防禦率1.13。

弗列爾提在這個系列賽的兩場出賽都是優質先發，但前役未獲任何分數支援而吞敗，今天卻是幸福滿滿，一球未投，隊友已經幫他打了10分，最終飆104球投完六局，收下勝投。

弗列爾提賽後透露，由於比分差距已大，總教練席爾特（Mike Shildt）原意在他六局上的打席就換代打，「但我說不，我還要再投一局。」被問到是否觀看稍晚的國民與道奇之暫時，則是霸氣回應：「我不會看，反正明天就知道對手是誰了。」

紅雀勇士世界大賽
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