MLB／勇士還沒打擊就絕望 紅雀首局10分破紀錄

2019-10-10 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



勇士還沒上場打擊，已經體驗何謂絕望，紅雀今天在分區系列賽第五戰一局上就打了14人次、狂攻10分，改寫季後賽史上首局最多得分紀錄。

紅雀系列賽先處於1勝2敗落後，上一場辛苦贏得背水一戰，今天前進客場與勇士決一死戰，一開賽就讓亞特蘭大球迷看傻眼，勇士先發投手佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）只撐一個出局數，被敲3安打、3保送，還有一名打者因失誤上壘，為這場大屠殺揭開序幕。

一局打完，計分板上已經高掛「10：0」，紅雀改寫原由1958年世界大賽第二戰密爾瓦基勇士隊所保持的最多首局得分（7分）紀錄；若不分局數，則並列史上第一，趕上運動家在1929年世界大賽第四戰第七局、1968年老虎在世界大賽第六戰第三局、2002年天使在美聯冠軍賽第五戰第七局的紀錄。

佛提奈維奇先發0.1局失7分（責失6分），不僅季後賽先發局數追平隊史最短，也成為史上第一個在季後賽先發只撐0.1局卻失7分以上的球員。

紅雀歷史性的第一局打出不少逗趣留言，像是「現在有人正在售票口等待取票，前面還排了三個人，而他現在知道勇士0：10落後了，如果是你，會取票進場或掉頭回家呢？」「紅雀只用一個出局數，就拿到比雙城在整個系列賽還多的分數。」