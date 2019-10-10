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MLB／兩年前解雇吉拉迪 凱許曼力薦各隊找他當教頭

2019-10-10 07:44聯合報 記者陳宛晶／即時報導

兩年前解雇了吉拉迪（Joe Girardi），洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）仍樂意為他送上推薦函，他表示，如大都會一樣正在尋找新教頭的球隊，應該考慮吉拉迪，「他已經證明過，他能在大城市取得成功。」

今年例行賽落幕後，多支球隊教頭職缺大開，且不乏大城市球隊，包括芝加哥小熊、紐約大都會、洛杉磯天使，已經動念重掌教鞭多時的吉拉迪也蠢蠢欲動，小熊與大都會都傳在他的志願清單內。

凱許曼兩年前做出解雇吉拉迪的決定，今天受訪時，仍對這位前洋基教頭給出讚賞，「當談論到像Joe這樣的人，他就是能給你信賴感，他已經做好準備證明自己在大城市可以成功。」

曾解聘吉拉迪，如今卻又力薦他，但凱許曼強調，「他在洋基待了十年，而有些事情是有保鮮期限的，沒與他繼續合作，並不影響他過往的貢獻，我還是會向各隊強力推薦Joe，即便是我們的對手。」

再被追問為何當初決定解雇吉拉迪，凱許曼表示，「這是我所做的決定，我必須負責，這並不是個容易的決定，但我只是覺得過了十年，也該是時候改變了。」他繼續給出讚揚，「他充滿熱情且準備充分，也與球團高層對話，內容包括球隊的各個面向，他絕對能帶領一支球隊，因為他在乎球隊，他是我很驕傲曾一起共事過的人，也很驕傲我曾選擇他作為我們的總教練。」

吉拉迪大都會洋基
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